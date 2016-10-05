Bu şekilde geri giderim
Son üç maçın onsekizinde bile yer almayan Salih Uçan, “Pes etmem ama böyle devam ederse futbolum iyice geriye gider” şeklinde konuştu.
Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Dick Advocaat'ın kadro dışı bıraktığı Salih Uçan'ın morali dip yapmış durumda. İki yılını kiralık geçirdiği Roma'dan büyük umutlarla geri dönen 22 yaşındaki futbolcu, oynamayarak iyice geriye gittiği söylüyor. Salih, "Aslında iyi bir kamp dönemi geçirdim ve lige iyi bir başlangıç yaptım. Sonrasında bir anda gözden düştüm. Tabii ki pes edecek değilim ama insan üzülüyor. Bu şekilde futbolumu ilerletemem" dedi.
Son üç maçın kadrosuna alınmayan Salih, buna rağmen idmanların en çalışkan isimlerinden biri. Profesyonelliği hayranlık uyandıran genç oyuncu, "Çalışmalarıma devam ediyorum. Umarım en yakın zamanda yine forma şansı bulabilirim" şeklinde konuştu.
ADVOCAAT ADALETLİ
Birçok yıldızın yaptığı gibi oynatılmayınca küsmeyen Salih, çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Sarı-lacivertli futbolcu, "Advocaat adaletli bir hoca. Gayretlerimi görmezden gelmeyecektir" açıklamasını yaptı.
Son üç maçın kadrosuna alınmayan Salih, buna rağmen idmanların en çalışkan isimlerinden biri. Profesyonelliği hayranlık uyandıran genç oyuncu, "Çalışmalarıma devam ediyorum. Umarım en yakın zamanda yine forma şansı bulabilirim" şeklinde konuştu.
ADVOCAAT ADALETLİ
Birçok yıldızın yaptığı gibi oynatılmayınca küsmeyen Salih, çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Sarı-lacivertli futbolcu, "Advocaat adaletli bir hoca. Gayretlerimi görmezden gelmeyecektir" açıklamasını yaptı.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
Bu şekilde geri giderim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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