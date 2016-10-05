 Bu şekilde geri giderim – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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HEPSİ
    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Bu şekilde geri giderim

    Bu şekilde geri giderim

    Son üç maçın onsekizinde bile yer almayan Salih Uçan, “Pes etmem ama böyle devam ederse futbolum iyice geriye gider” şeklinde konuştu.

    Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Dick Advocaat'ın kadro dışı bıraktığı Salih Uçan'ın morali dip yapmış durumda. İki yılını kiralık geçirdiği 'dan büyük umutlarla geri dönen 22 yaşındaki futbolcu, oynamayarak iyice geriye gittiği söylüyor. Salih, "Aslında iyi bir kamp dönemi geçirdim ve lige iyi bir başlangıç yaptım. Sonrasında bir anda gözden düştüm. Tabii ki pes edecek değilim ama insan üzülüyor. Bu şekilde futbolumu ilerletemem" dedi.

    Son üç maçın kadrosuna alınmayan Salih, buna rağmen idmanların en çalışkan isimlerinden biri. Profesyonelliği hayranlık uyandıran genç oyuncu, "Çalışmalarıma devam ediyorum. Umarım en yakın zamanda yine forma şansı bulabilirim" şeklinde konuştu.

    ADVOCAAT ADALETLİ
    Birçok yıldızın yaptığı gibi oynatılmayınca küsmeyen Salih, çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Sarı-lacivertli futbolcu, "Advocaat adaletli bir hoca. Gayretlerimi görmezden gelmeyecektir" açıklamasını yaptı.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:05
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