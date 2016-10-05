Başkentte büyük final
Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe ile play-off finalisti Anadolu Efes Ankara’da en büyük kupayı kazanmak için parkeye çıkacak. Saat 20.00’de başlayacak maç TRT Spor’dan yayınlanacak.
Basketbolda 32. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası heyecanı bugün yaşanacak. Ankara Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada, geçen sezon Spor Toto Basketbol Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ve Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe ile lig play-off finalisti Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
EN ÇOK KAZANAN ANADOLU EFES
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın son sahibi olan Anadolu Efes, 10 kez müzesine götürdüğü bu kupayı en çok kazanan takım durumunda. Fenerbahçe ise daha önce kupada 5 kez mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli takım, son olarak 2012-2013 sezonunda Galatasaray Liv Hospital'i mağlup ederek, kupada şampiyonluk sevinci yaşadı.
HAZIRLIK MAÇLARI
F.Bahçe sezon hazırlıklarını sürdürdüğü yaz döneminde yaptığı 7 özel maçtan 5'ini kazanırken, A.Efes ise 9 karşılaşmanın 6'sını galip bitirdi. İki takımın hazırlık maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:
Unicaja Malaga-F.Bahçe: 104-112
Real Madrid-F.Bahçe: 87-90
Joventut Badalona-F.Bahçe: 87-83
F.Bahçe-Lokomotiv Kuban: 88-67
F.Bahçe-Cedevita Zagreb: 88-77
F.Bahçe-Darüşşafaka Doğuş: 65-75
Rabotnicki-F.Bahçe: 60-92
AEK-Anadolu Efes: 79-86
Anadolu Efes-Banvit: 87-71
Anadolu Efes-İstanbul BB: 72-64
Anadolu Efes-Tofaş: 74-78
Anadolu Efes-Beşiktaş SJ: 72-67
Anadolu Efes-U. Kazan: 94-76
Anadolu Efes-H. Jerusalem: 60-92
Olympiakos-Anadolu Efes: 79-86
D. Doğuş-Anadolu Efes: 79-70
ANADOLU EFES'TE KÖKLÜ DEĞİŞİM
Anadolu Efes, bu yaz döneminde kadrosunda önemli değişikliklere gitti. Geçtiğimiz sezon takımda bulunan Dario Saric, Alex Tyus, Birkan Batuk, Jon Diebler, Okben Ulubay, Emircan Koşut, Ahmet Düverioğlu ve Nenad Krstic ile yollarını ayıran lacivert- beyazlılar bu sezon başında DeShaun Thomas, Tyler Honeycutt, Bryce Cotton, Samet Geyik ve Alen Omic'i transfer etti.
EZELİ REKABETTE ANADOLU EFES 84-54 ÖNDE
Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasında bugüne kadar oynanan 138 karşılaşmada lacivert-beyazlı takım 84 galibiyet alırken, sarı-lacivertliler ise 54 defa kazandı. Anadolu Efes, Fenerbahçe ile Türkiye Ligi'nde oynadığı 122 maçın 73'ünde galip gelirken, iki ekip arasında Türkiye Kupası'nda bugüne kadar oynanan 11 karşılaşmanın 8'i Anadolu Efes, 3'ü Fenerbahçe lehine sona erdi.
SON 10 MAÇIN 7'SİNİ FENER'İN
Fenerbahçe ile Anadolu Efes geçtiğimiz sezon 10 resmi mücadeleye çıktı. Sarı-lacivertliler, rakibini bu maçların yedisinde mağlup etmeyi bildi. Kanarya, rakibini Spor Toto Basketbol Ligi play-off final serisinde 4-2 ile geçerek lig şampiyonluğuna ulaşmıştı.
YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ
Karşılaşmada tabiri caizse kuş uçurtulmayacak. Final maçı için Ankara emniyeti 300'ü özel, 700'ü polis olmak üzere bin güvenlikçiyi görevlendirdi. Saat 17.30'da kapıların açılacağı mücadelede salona, gazeteciler dışında sırt ve el çantalı kimse alınmayacak.
EN ÇOK KAZANAN ANADOLU EFES
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın son sahibi olan Anadolu Efes, 10 kez müzesine götürdüğü bu kupayı en çok kazanan takım durumunda. Fenerbahçe ise daha önce kupada 5 kez mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli takım, son olarak 2012-2013 sezonunda Galatasaray Liv Hospital'i mağlup ederek, kupada şampiyonluk sevinci yaşadı.
HAZIRLIK MAÇLARI
F.Bahçe sezon hazırlıklarını sürdürdüğü yaz döneminde yaptığı 7 özel maçtan 5'ini kazanırken, A.Efes ise 9 karşılaşmanın 6'sını galip bitirdi. İki takımın hazırlık maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:
Unicaja Malaga-F.Bahçe: 104-112
Real Madrid-F.Bahçe: 87-90
Joventut Badalona-F.Bahçe: 87-83
F.Bahçe-Lokomotiv Kuban: 88-67
F.Bahçe-Cedevita Zagreb: 88-77
F.Bahçe-Darüşşafaka Doğuş: 65-75
Rabotnicki-F.Bahçe: 60-92
AEK-Anadolu Efes: 79-86
Anadolu Efes-Banvit: 87-71
Anadolu Efes-İstanbul BB: 72-64
Anadolu Efes-Tofaş: 74-78
Anadolu Efes-Beşiktaş SJ: 72-67
Anadolu Efes-U. Kazan: 94-76
Anadolu Efes-H. Jerusalem: 60-92
Olympiakos-Anadolu Efes: 79-86
D. Doğuş-Anadolu Efes: 79-70
ANADOLU EFES'TE KÖKLÜ DEĞİŞİM
Anadolu Efes, bu yaz döneminde kadrosunda önemli değişikliklere gitti. Geçtiğimiz sezon takımda bulunan Dario Saric, Alex Tyus, Birkan Batuk, Jon Diebler, Okben Ulubay, Emircan Koşut, Ahmet Düverioğlu ve Nenad Krstic ile yollarını ayıran lacivert- beyazlılar bu sezon başında DeShaun Thomas, Tyler Honeycutt, Bryce Cotton, Samet Geyik ve Alen Omic'i transfer etti.
EZELİ REKABETTE ANADOLU EFES 84-54 ÖNDE
Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasında bugüne kadar oynanan 138 karşılaşmada lacivert-beyazlı takım 84 galibiyet alırken, sarı-lacivertliler ise 54 defa kazandı. Anadolu Efes, Fenerbahçe ile Türkiye Ligi'nde oynadığı 122 maçın 73'ünde galip gelirken, iki ekip arasında Türkiye Kupası'nda bugüne kadar oynanan 11 karşılaşmanın 8'i Anadolu Efes, 3'ü Fenerbahçe lehine sona erdi.
SON 10 MAÇIN 7'SİNİ FENER'İN
Fenerbahçe ile Anadolu Efes geçtiğimiz sezon 10 resmi mücadeleye çıktı. Sarı-lacivertliler, rakibini bu maçların yedisinde mağlup etmeyi bildi. Kanarya, rakibini Spor Toto Basketbol Ligi play-off final serisinde 4-2 ile geçerek lig şampiyonluğuna ulaşmıştı.
YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ
Karşılaşmada tabiri caizse kuş uçurtulmayacak. Final maçı için Ankara emniyeti 300'ü özel, 700'ü polis olmak üzere bin güvenlikçiyi görevlendirdi. Saat 17.30'da kapıların açılacağı mücadelede salona, gazeteciler dışında sırt ve el çantalı kimse alınmayacak.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
Başkentte büyük final haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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