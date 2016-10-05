 Başkentte büyük final – Fotomaç – 05 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ekim 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Başkentte büyük final

    Başkentte büyük final

    Lig ve Kupası şampiyonu ile play-off finalisti Anadolu Efes Ankara’da en büyük kupayı kazanmak için parkeye çıkacak. Saat 20.00’de başlayacak maç TRT ’dan yayınlanacak.

    Basketbolda 32. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası heyecanı bugün yaşanacak. Ankara Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada, geçen sezon Spor Toto Basketbol Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ve Kupası'nı kazanan Fenerbahçe ile lig play-off finalisti Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

    EN ÇOK KAZANAN ANADOLU EFES
    Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın son sahibi olan Anadolu Efes, 10 kez müzesine götürdüğü bu kupayı en çok kazanan takım durumunda. Fenerbahçe ise daha önce kupada 5 kez mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli takım, son olarak 2012-2013 sezonunda Galatasaray Liv Hospital'i mağlup ederek, kupada şampiyonluk sevinci yaşadı.

    HAZIRLIK MAÇLARI
    F.Bahçe sezon hazırlıklarını sürdürdüğü yaz döneminde yaptığı 7 özel maçtan 5'ini kazanırken, A.Efes ise 9 karşılaşmanın 6'sını galip bitirdi. İki takımın hazırlık maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:
    Unicaja -F.Bahçe: 104-112
    Real Madrid-F.Bahçe: 87-90
    Joventut Badalona-F.Bahçe: 87-83
    F.Bahçe-Lokomotiv Kuban: 88-67
    F.Bahçe-Cedevita Zagreb: 88-77
    F.Bahçe-Darüşşafaka Doğuş: 65-75
    Rabotnicki-F.Bahçe: 60-92

    AEK-Anadolu Efes: 79-86
    Anadolu Efes-Banvit: 87-71
    Anadolu Efes-İstanbul BB: 72-64
    Anadolu Efes-Tofaş: 74-78
    Anadolu Efes-Beşiktaş SJ: 72-67
    Anadolu Efes-U. Kazan: 94-76
    Anadolu Efes-H. Jerusalem: 60-92
    Olympiakos-Anadolu Efes: 79-86
    D. Doğuş-Anadolu Efes: 79-70

    ANADOLU EFES'TE KÖKLÜ DEĞİŞİM
    Anadolu Efes, bu yaz döneminde kadrosunda önemli değişikliklere gitti. Geçtiğimiz sezon takımda bulunan Dario Saric, Alex Tyus, Birkan Batuk, Jon Diebler, Okben Ulubay, Emircan Koşut, Ahmet Düverioğlu ve Nenad Krstic ile yollarını ayıran lacivert- beyazlılar bu sezon başında DeShaun Thomas, Tyler Honeycutt, Bryce Cotton, Samet Geyik ve Alen Omic'i transfer etti.

    EZELİ REKABETTE ANADOLU EFES 84-54 ÖNDE
    Anadolu Efes ile arasında bugüne kadar oynanan 138 karşılaşmada lacivert-beyazlı takım 84 galibiyet alırken, sarı-lacivertliler ise 54 defa kazandı. Anadolu Efes, ile Türkiye Ligi'nde oynadığı 122 maçın 73'ünde galip gelirken, iki ekip arasında Türkiye Kupası'nda bugüne kadar oynanan 11 karşılaşmanın 8'i Anadolu Efes, 3'ü Fenerbahçe lehine sona erdi.

    SON 10 MAÇIN 7'SİNİ FENER'İN
    Fenerbahçe ile Anadolu Efes geçtiğimiz sezon 10 resmi mücadeleye çıktı. Sarı-lacivertliler, rakibini bu maçların yedisinde mağlup etmeyi bildi. Kanarya, rakibini Spor Toto Basketbol Ligi play-off final serisinde 4-2 ile geçerek lig şampiyonluğuna ulaşmıştı.

    YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ
    Karşılaşmada tabiri caizse kuş uçurtulmayacak. Final maçı için Ankara emniyeti 300'ü özel, 700'ü polis olmak üzere bin güvenlikçiyi görevlendirdi. Saat 17.30'da kapıların açılacağı mücadelede salona, gazeteciler dışında sırt ve el çantalı kimse alınmayacak.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkentte büyük final haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.