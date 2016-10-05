 Ali Şen: Volkan artık yaşlandı – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Ali Şen: Volkan artık yaşlandı

    Ali Şen: Volkan artık yaşlandı
    Kulübü'nün efsane başkanlarından Ali Şen, Robin van Persie'nin eski halinden eser olmadığını savundu. Radyospor'a konuşan Şen, Van Persie'nin bundan sonra 'ye büyük katkıları olacağını sanmadığını belirtirken, Volkan Demirel'in ise artık yaşının ilerlediğini kaydetti, "Volkan'ın yedek kalecilerin oynamasına rıza göstermesi gerekir" ifadelerine yer verdi.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:23
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