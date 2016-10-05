Ali Şen: Volkan artık yaşlandı
Fenerbahçe Kulübü'nün efsane başkanlarından Ali Şen, Robin van Persie'nin eski halinden eser olmadığını savundu. Radyospor'a konuşan Şen, Van Persie'nin bundan sonra Fenerbahçe'ye büyük katkıları olacağını sanmadığını belirtirken, Volkan Demirel'in ise artık yaşının ilerlediğini kaydetti, "Volkan'ın yedek kalecilerin oynamasına rıza göstermesi gerekir" ifadelerine yer verdi.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
Ali Şen: Volkan artık yaşlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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