Aatıf pes etmiyor

Van Persie'yi hayata döndürmeyi başaran Dick Advocaat'ın yeni hedefi Aatıf Chahechouhe. Tecrübeli hoca, Avrupa Ligi kadrosuna yazmadığı, ligde de henüz forma vermediği Faslı oyuncuya, "Çalışmalarına devam et. Sıra sana da gelecek" demişti. İdmanlarda gösterdiği performansla hocanın gözüne giren ve Osmanlıspor maçının 18'ine girmeyi başaran Aatıf, "Kendimi, şans bulacağım güne hazırlıyorum. Pes etmek yok" dedi.