Aatıf pes etmiyor
Van Persie'yi hayata döndürmeyi başaran Dick Advocaat'ın yeni hedefi Aatıf Chahechouhe. Tecrübeli hoca, Avrupa Ligi kadrosuna yazmadığı, ligde de henüz forma vermediği Faslı oyuncuya, "Çalışmalarına devam et. Sıra sana da gelecek" demişti. İdmanlarda gösterdiği performansla hocanın gözüne giren ve Osmanlıspor maçının 18'ine girmeyi başaran Aatıf, "Kendimi, şans bulacağım güne hazırlıyorum. Pes etmek yok" dedi.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
Aatıf pes etmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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