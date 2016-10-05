 Aatıf pes etmiyor – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Aatıf pes etmiyor

    Aatıf pes etmiyor
    Van Persie'yi hayata döndürmeyi başaran Dick Advocaat'ın yeni hedefi Aatıf Chahechouhe. Tecrübeli hoca, Avrupa Ligi kadrosuna yazmadığı, ligde de henüz forma vermediği Faslı oyuncuya, "Çalışmalarına devam et. Sıra sana da gelecek" demişti. İdmanlarda gösterdiği performansla hocanın gözüne giren ve Osmanlıspor maçının 18'ine girmeyi başaran Aatıf, "Kendimi, şans bulacağım güne hazırlıyorum. Pes etmek yok" dedi.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:24
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