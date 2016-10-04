Yengelerden alkışlık hareket

Futbolcu eşleri Selda Topal, Zeynep Demirel ve Boushra Persie ile Down Sendromlu gençlerin çalıştığı Down cafede bir günlüğüne çalıştı. Sabahın erken saatlerinde işe koyulan yengelerin yaptığı kek ve börekler futbolculara gönderildi.