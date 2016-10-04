 Volkan sondan ikinci – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Volkan sondan ikinci

    Volkan sondan ikinci

    Sarı-lacivertli takımda Volkan Demirel'in form durumu kafalarda soru işaretleri yaratıyor.

    34 yaşındaki file bekçisinin şu ana kadar yakaladığı istatistikler hiç de iç açıcı değil. Kaptan, Opta Analiz'in verilerine göre yüzde 60'lık kurtarış oranıyla, ligde en az 5 maça çıkan 13 kaleci arasında 'un file bekçisi Haydar Yılmaz'ın ardından en kötü kurtarış yüzdesine sahip kaleci konumunda. Volkan, yaptığı 6 kurtarışla ise 13 kaleci arasında sonuncu. 22 kurtarış yapan Muslera, bu alanda zirvenin sahibi.

    ORLANDONİ DE SUÇLANIYOR
    Volkan Demirel'in performansı, geçirdiği bel ameliyatından sonra iyice geriledi. F.Bahçe'nin kaleci antrenörü Paolo Orlandoni, Volkan'ı maçlara iyi hazırlayamamakla ve rakip forvetler hakkında bilgi vermemekle suçlanıyor.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:41
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