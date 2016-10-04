 Vitor Pereira’dan 5 puan fark yedi – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Vitor Pereira’dan 5 puan fark yedi

    Vitor Pereira’dan 5 puan fark yedi

    F.Bahçe Teknik Direktörü Advocaat, sarı-lacivertli ekibin ligin ilk 6 haftasında gösterdiği performansla selefi Pereira'nın gerisinde kaldı.

    6 maçta 2'şer galibiyet, yenilgi ve beraberlik alan Kanarya, maç başına 1.33 puan ortalaması yakaladı. Her maçta gol yiyen Hollandalı teknik adamın öğrencileri, çok eleştirilen Pereira'nın yönettiği takımı arattı. Pereira'nın F.Bahçe'si geçen sezon ilk 6 haftada 13 puana ulaşmış, 2.16 puan ortalaması tutturmuştu.

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    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:36
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