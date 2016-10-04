 Skrtel’e burun operasyonu – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Skrtel’e burun operasyonu

    Skrtel’e burun operasyonu

    maçında burnu kırıldıktan sonra Osmanlı sınavında maske ile mücadele eden tecrübeli stoper, dün ameliyat oldu.

    Avrupa Ligi'nde oynanan maçında burnu kırılan ve Osmanlı sınavında maske ile mücadele eden Slovak oyuncu Martin Skrtel dün başarılı bir ameliyat geçirdi. Ameliyattan sonra açıklamalar yapan Kulüp Doktoru Prof.Dr. Burak Kunduracıoğlu, Skrtel'in Osmanlı karşılaşmasında oynayabilmesi için erken ameliyat edilmediğini, şu anki durumunun iyi olduğunu dile getirdi
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:29
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