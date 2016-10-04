 RvP doğruyu gördü – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    RvP doğruyu gördü

    RvP doğruyu gördü

    Advocaat’ın taviz vermez tutumu karşısında formanın pahalı olduğunu anlayan Hollandalı yıldız, işi artık daha sıkı tutuyor. Hollandalı hocayla hep kontakt halde, takım arkadaşlarıyla ise daha iç içe.

    'nin Osmanlıspor karşısındaki tek golü atan isim olan Robin van Persie, son zamanlarda büyük bir değişim yaşıyor. O kaprisli, uzlaşmaya yanaşmayan, kendini takımın üstünde gören RvP gitti, yerine takımdaşlık ruhuyla hareket eden, hocanın kararlarına saygı gösteren, diyaloğa ve eleştiriye açık olan bir RvP geldi.

    ESPRİ BİLE YAPIYOR
    Bu değişimin en büyük nedeni, Advocaat'ın taviz vermez tutumu oldu. Kasımpaşa ve Gaziantep maçlarının 18'ine bile alınmayan Hollandalı yıldız, hocanın "Hak etmeyene forma yok" mesajı sonrası çark etti. Hocayla sürekli kontankt halde olan, durumu hakkında bilgiler veren Van Persie, uzak olduğu takım arkadaşlarına da artık daha yakın duruyor. Sohbetlere katılıyor, espriler yapıyor, takım için fikirlerini söylüyor. En önemlisi; bireysel takılmayı bırakıp artık idmanlara çıkıyor.

    GOL ATTIM AMA KÖTÜYDÜM
    Osmanlıspor maçındaki performansı hakkında konuşan Van Persie, "Gol attım ama kötü oynadım, iyi oynayıp gol atmalıyım. Yavaş yavaş toparlanıyorum. Daha iyi seviyeye geleceğimden kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.

    VAN PERSİE İÇİN 4-4-1-1
    Van Persie'yi kazanmak isteyen Dick Advocaat, vatandaşını yavaş yavaş ilk 11'e hazırlıyor. Milli aradan sonra Kadıköy'de oynanacak maçı iyi bir fırsat olabilir. Ancak Hollandalı hoca, RvP'yi kazanma adına Emenike'yi harcamak istemiyor. 69 yaşındaki çalıştırıcının, Alanyaspor karşısında Osmanlı maçının ikinci yarısındaki gibi 4-4-1-1'i deneyebileceği öğrenildi.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:22
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