RvP doğruyu gördü
Advocaat’ın taviz vermez tutumu karşısında formanın pahalı olduğunu anlayan Hollandalı yıldız, işi artık daha sıkı tutuyor. Hollandalı hocayla hep kontakt halde, takım arkadaşlarıyla ise daha iç içe.
ESPRİ BİLE YAPIYOR
Bu değişimin en büyük nedeni, Advocaat'ın taviz vermez tutumu oldu. Kasımpaşa ve Gaziantep maçlarının 18'ine bile alınmayan Hollandalı yıldız, hocanın "Hak etmeyene forma yok" mesajı sonrası çark etti. Hocayla sürekli kontankt halde olan, durumu hakkında bilgiler veren Van Persie, uzak olduğu takım arkadaşlarına da artık daha yakın duruyor. Sohbetlere katılıyor, espriler yapıyor, takım için fikirlerini söylüyor. En önemlisi; bireysel takılmayı bırakıp artık idmanlara çıkıyor.
GOL ATTIM AMA KÖTÜYDÜM
Osmanlıspor maçındaki performansı hakkında konuşan Van Persie, "Gol attım ama kötü oynadım, iyi oynayıp gol atmalıyım. Yavaş yavaş toparlanıyorum. Daha iyi seviyeye geleceğimden kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.
VAN PERSİE İÇİN 4-4-1-1
Van Persie'yi kazanmak isteyen Dick Advocaat, vatandaşını yavaş yavaş ilk 11'e hazırlıyor. Milli aradan sonra Kadıköy'de oynanacak Alanyaspor maçı iyi bir fırsat olabilir. Ancak Hollandalı hoca, RvP'yi kazanma adına Emenike'yi harcamak istemiyor. 69 yaşındaki çalıştırıcının, Alanyaspor karşısında Osmanlı maçının ikinci yarısındaki gibi 4-4-1-1'i deneyebileceği öğrenildi.
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 01:22
- Aatif 3 maç sonra 18’de
Toplam 3
Yorum
Fb'li Bazen hocaları anlamak zor, Volkan Şen'den daha çok asist ve gol yapar bence aatif, son osmanlı maçında volkan şen ne yaptı?
- "En iyiyim ve emekli oldum"
Toplam 1
Yorum
ne ayaksın Fury? sürekli sakatım diye Klitschiko ile yapılacak rövanştan kaçan adam sözde zirvede bırakmak için emekli oldum diyor. Klasik ingiliz şeytanlığı.
- Defansa ayar
Toplam 9
Yorum
Mustafa Mustafa Yumlu ile kontrat imzaladılar, işler berbatlaştı.Mustafa Yumlu ve Zeki bu takımda asla ve asla yer bulmamalı, kadro dışı bırakıldıklarında doğru karar verilmişti, birilerinin ısrarı uğruna afedildiler, şimdi ise saç baş yolduruyorlar.Bir ara Aykut ta vardı.Mustafa Yumlu, Aykut ve Zeki bunlar ne zaman ne yapacağı belli olmuyor, birer saatlı bomba....Bu kafayla acı ama gerçek PTT ligi olacak.
RvP doğruyu gördü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.