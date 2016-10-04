 Milli arada 1 gün izin – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Milli arada 1 gün izin

    Milli arada 1 gün izin
    Süper Lig'in 7. haftasında sahasında 'u ağırlayacak olan F.Bahçe'de Osmanlıspor ile oynanan mücadelenin ardından oyunculara 1 gün izin verildi. Dünü istirahatle geçiren sarı-lacivertli takım, bugün Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanla Alanyaspor hazırlıklarına başlayacak.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:32
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