 Lens bile bile ‘lades’ demiş – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    bile bile ‘lades’ demiş

    Lens bile bile ‘lades’ demiş
    Sağ arka adalesinde ikinci derecede yırtık olan Lens, iki hafta sahalardan uzak kalacak. Doktorlar, Hollandalı yıldızın milli aradan sonra oynanacak Alanyaspor maçına yetişmesi için yoğun çaba harcayacak. Feyenoord maçında bir depar sonrası sakatlanan , koşuya başlarken ağrıyı hissetmiş ancak devam etmiş. Lens, belki de hafif atlatacağı sakatlığı böylece daha ağır geçiriyor. 'de diğer sakatlar Hasan Ali, Van der Wiel ve Fernandao'nun da tedavileri devam ediyor.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:21
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