İkinci idmanda denge ve kuvvet çalıştılar
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 16 Ekim Pazar günü yapacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde günün ikinci antrenmanında sarı-lacivertli futbolcuların, salonda çalıştığı belirtildi.
Milli takımlarının aday kadrolarında yer alan futbolcular Şener Özbayraklı, Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Volkan Şen, Salih Uçan, Moussa Sow, Martin Skrtel ve Simon Kjaer'in katılmadığı antrenmanda, sarı-lacivertli futbolcuların denge ve kuvvet çalışması yaptığı aktarıldı.
Sarı-lacivertli takım, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 17:38
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Toplam 42
Yorum
traktör divalarin yüzünden oynatilmiyorsun bilader diger ücü torbilli sowun fenerde eski günlerdeki iyi futbolu hakki emenike biraz isim yapmis diye
- Sıra Serdar’da
Toplam 6
Yorum
yorum farki ben koraydan çok ümitliydim, kumaşı iyiydi onun. asıl şanssızlık koray oldu. kupa maçlarında serdar-koray, serdar-semih denenmeli
- Tolga yine zirvede
Toplam 5
Yorum
korkmaz aldi ya
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