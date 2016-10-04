İkinci idmanda denge ve kuvvet çalıştılar

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde günün ikinci antrenmanında sarı-lacivertli futbolcuların, salonda çalıştığı belirtildi.

Milli takımlarının aday kadrolarında yer alan futbolcular Şener Özbayraklı, Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Volkan Şen, Salih Uçan, Moussa Sow, Martin Skrtel ve Simon Kjaer'in katılmadığı antrenmanda, sarı-lacivertli futbolcuların denge ve kuvvet çalışması yaptığı aktarıldı.

Sarı-lacivertli takım, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.