 Fener’e Fener taktiği – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Fener’e Fener taktiği

    Fener’e Fener taktiği

    F.Bahçe- maçından kopya çeken Mustafa Reşit Akçay, Kanarya’yı etkisizleştirdi.

    Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, 'nin 'a yaptığını 'ye yaptı. F.Bahçe- Feyenoord maçını oyuncularına izleten başarılı çalıştırıcı, "Rakibe rahat top yaptırmayın, topla çıkmalarına izin vermeyin. Topu kaybedince hemen prese başlayın" talimatı verdi.

    Taktik tuttu. Kanarya, beklenen bindirmeleri yapamadı, 2 puan kaybetti. Advocaat maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Burada kazanmak zor. Osmanlıspor'a karşı kazanmak için iyi oynamak, formda olmak zorundasınız" demişti. Fenerbahçeli futbolcular ise, "Taş gibi bir takımla oynadık. ve buradan puan alsın da görelim" dediler.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:15
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