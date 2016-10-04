Fenerbahçe'de izin sona erdi
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, bir günlük iznin ardından 7. haftada Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Milli takımlarda bulunan Şener Özbayraklı, Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Volkan Şen, Salih Uçan, Moussa Sow ve Simon Kjaer ile burun ameliyatı geçiren Martin Skrtel'in, antrenmanda yer almadığı kaydedildi.
Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 13:47
- ''En güçlü aday biziz''
Toplam 5
Yorum
hatırla her seferinde 8 golü hatırlatıyorlar arsenal dortmund istese gs ye 8 atardı adamlar 4-0 dan sonra geriye çekilip orta alanda top çevirdiler
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 33
Yorum
Hakan Koş gel transfer sezonunu bile bekleme güneşte sanki pasta cila var :)))))
- Gole sevindi aşağı attılar!
Toplam 2
Yorum
Cenk Medeniyet buysa kalsın biz almayalım
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