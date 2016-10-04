 Fenerbahçe'de izin sona erdi – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    'de izin sona erdi

    Fenerbahçe'de izin sona erdi

    Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile 1-1 berabere kalan , bir günlük iznin ardından 7. haftada Aytemiz ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koşu hareketleriyle başladığı belirtildi. Ardından pas organizasyonlarıyla sürdürülen idmanın, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı bildirildi.

    Milli takımlarda bulunan Şener Özbayraklı, Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Volkan Şen, Salih Uçan, Moussa Sow ve Simon Kjaer ile burun ameliyatı geçiren Martin Skrtel'in, antrenmanda yer almadığı kaydedildi.

    , hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 13:47
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