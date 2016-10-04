Bu nasıl Sow!
Kurtarıcı olarak kiralanan Sow, forma giydiği 6 karşılaşmada sadece 1 gol, 1 asistle oynadı. Tecrübeli futbolcu için eleştiriler başladı.
KENDİSİ DE İTİRAF ETMİŞTİ
Zorya ve Feyenoord karşılaşmalarında 90'ar dakika sahada kalmasına karşın skora etki edemeyen Sow için "Al Ahli'de geriye gitmiş. 1 yılını boşa geçirmiş" eleştirileri yapılmaya başlandı. Sow daha önce Birleşik Arap Emirlikleri Ligi düşük seviyede olduğu için form tutmakta zorlandığını zamana ihtiyacı olduğunu dile getirmişti.
16 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ
Sow, geçen sezon başında Al Ahli'ye 16 milyon euro'ya transfer olarak kulübün kasasına önemli para akışı sağlamıştı.
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:28
- Aatif 3 maç sonra 18’de
Toplam 3
Yorum
Fb'li Bazen hocaları anlamak zor, Volkan Şen'den daha çok asist ve gol yapar bence aatif, son osmanlı maçında volkan şen ne yaptı?
- "En iyiyim ve emekli oldum"
Toplam 1
Yorum
ne ayaksın Fury? sürekli sakatım diye Klitschiko ile yapılacak rövanştan kaçan adam sözde zirvede bırakmak için emekli oldum diyor. Klasik ingiliz şeytanlığı.
- Defansa ayar
Toplam 9
Yorum
Mustafa Mustafa Yumlu ile kontrat imzaladılar, işler berbatlaştı.Mustafa Yumlu ve Zeki bu takımda asla ve asla yer bulmamalı, kadro dışı bırakıldıklarında doğru karar verilmişti, birilerinin ısrarı uğruna afedildiler, şimdi ise saç baş yolduruyorlar.Bir ara Aykut ta vardı.Mustafa Yumlu, Aykut ve Zeki bunlar ne zaman ne yapacağı belli olmuyor, birer saatlı bomba....Bu kafayla acı ama gerçek PTT ligi olacak.
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