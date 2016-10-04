 Bu nasıl Sow! – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Bu nasıl Sow!

    Bu nasıl Sow!

    Kurtarıcı olarak kiralanan Sow, forma giydiği 6 karşılaşmada sadece 1 gol, 1 asistle oynadı. Tecrübeli futbolcu için eleştiriler başladı.

    AL Ahli'den kurtarıcı olarak büyük umutlarla kiralanan Sow henüz beklenen patlamayı yapamadı. Gol skıntısını çözmesi için geri getirilen Senegalli golcü, şu ana kadarki performansıyla hayal kırıklığı yarattı. 4 lig maçında sadece 3 pozisyona girip 1 gol atabilen Sow, kanat forvet olarak görev yapmasına rağmen asist konusunda da sınıfta kaldı. 30 yaşındaki yıldızın kötü grafiği Avrupa Ligi maçlarında da geçerli.

    KENDİSİ DE İTİRAF ETMİŞTİ
    Zorya ve karşılaşmalarında 90'ar dakika sahada kalmasına karşın skora etki edemeyen Sow için "Al Ahli'de geriye gitmiş. 1 yılını boşa geçirmiş" eleştirileri yapılmaya başlandı. Sow daha önce Birleşik Arap Emirlikleri Ligi düşük seviyede olduğu için form tutmakta zorlandığını zamana ihtiyacı olduğunu dile getirmişti.

    16 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ
    Sow, geçen sezon başında Al Ahli'ye 16 milyon euro'ya transfer olarak kulübün kasasına önemli para akışı sağlamıştı.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:28
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