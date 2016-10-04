 Biz büyük bir kulübüz – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Biz büyük bir kulübüz

    Biz büyük bir kulübüz
    Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Sloukas, THY Avrupa Ligi Final Four'un İstanbul'da olmasının ekstra bir motivasyon olduğunu belirtip, "Biz büyük bir kulübüz. Final Four için çok çalışıyoruz" dedi. Sloukas, liginin Avrupa'nın en zor ligi olduğunu da dile getirdi.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:34
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