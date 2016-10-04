 Biletler satışa çıkıyor – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Biletler satışa çıkıyor

    Biletler satışa çıkıyor
    ile oynanacak lig maçının biletleri bugün divan kurulu üyeleri için satışa çıkıyor. Perşembe gününden itibaren Fenerbahçe kart sahipleri, 8 Ekim'de de genel satışa sunulacak biletlerin fiyatları 50 TL ile 300 TL arasında değişiyor. Misafir tribünü ise 65 TL.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:33
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