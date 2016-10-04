Ben ikiyüzlü değilim
Puan kaybedilen maçlardan sonra faturayı oyuncularına kesmekle eleştirilen sarı-lacivertli hoca, “Ben politik bir adam değilim. İki yüzlü de değilim. Arkadan konuşsam daha mı iyi” diyerek kendini savundu.
SADECE DURUM TESPİTİ
Bu açıklamalar, takım içinde yine rahatsızlık yarattı. Bunu fark eden tecrübeli çalıştırıcı, maçtan sonra futbolculara bunun izahını şöyle yaptı: "Ben asla politik bir adam değilim. İkiyüzlü de değilim; durum neyse çıkıp dürüstçe söylerim. Arkadan konuşsam daha mı iyi? Şimdiye kadar kiminle ilgili bir sıkıntı olduysa, çıkıp yüzüne karşı söyledim. Ben açık ve net bir insanım. Basın toplantılarında yaptığım şey, o maçın yorumudur, o maçla ilgili durum tespitidir."
'1 PUAN ŞANS' İTİRAFI
Advocaat, Osmanlı karşısında alınan 1 puanı, oynadıkları futbola bakınca "kazanç" olarak görüyor. Buna rağmen oyuncularına serzenişte bulunan Advocaat, "1 puan iyi olabilir ama rakibin 3 topu direkten döndü; yenilebilirdik de. Mutlu olduğumu söyleyemem. Buradan yenilgi ile ayrılmadığımız için şanslıyız" ifadelerini kullandı.
Emre BOL
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 01:24
- Aatif 3 maç sonra 18’de
Toplam 3
Yorum
Fb'li Bazen hocaları anlamak zor, Volkan Şen'den daha çok asist ve gol yapar bence aatif, son osmanlı maçında volkan şen ne yaptı?
- "En iyiyim ve emekli oldum"
Toplam 1
Yorum
ne ayaksın Fury? sürekli sakatım diye Klitschiko ile yapılacak rövanştan kaçan adam sözde zirvede bırakmak için emekli oldum diyor. Klasik ingiliz şeytanlığı.
- Defansa ayar
Toplam 9
Yorum
Mustafa Mustafa Yumlu ile kontrat imzaladılar, işler berbatlaştı.Mustafa Yumlu ve Zeki bu takımda asla ve asla yer bulmamalı, kadro dışı bırakıldıklarında doğru karar verilmişti, birilerinin ısrarı uğruna afedildiler, şimdi ise saç baş yolduruyorlar.Bir ara Aykut ta vardı.Mustafa Yumlu, Aykut ve Zeki bunlar ne zaman ne yapacağı belli olmuyor, birer saatlı bomba....Bu kafayla acı ama gerçek PTT ligi olacak.
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