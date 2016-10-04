 Ben ikiyüzlü değilim – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Ben ikiyüzlü değilim

    Ben ikiyüzlü değilim

    Puan kaybedilen maçlardan sonra faturayı oyuncularına kesmekle eleştirilen sarı-lacivertli hoca, “Ben politik bir adam değilim. İki yüzlü de değilim. Arkadan konuşsam daha mı iyi” diyerek kendini savundu.

    Teknik Direktörü Dick Advocaat, "Sürekli olarak oyuncularını basının önüne atıyor" denilerek eleştiriliyor. Hollandalı çalıştırıcı, bu suçlamalara genellikle puan kaybedilen maçlardan sonra maruz kalıyor. Nedeni ise lafını esirgemeyip, futbolcularını hedef alması. 1-1 berabere biten Osmanlıspor karşılaşması sonrası da benzer bir durum yaşandı. Advocaat, faturayı yine öğrencilerine kesti. "Bu akşam üç oyuncuyu değiştirmek zorunda kaldık. Bu bir bahane değil. Onların yerinde oynayan oyuncular da üzerlerine düşen görevleri yapmalı. Sadece bu hafta değişen oyunculardan bahsetmiyorum. Herkes normal performansında görüntü sergilemeliydi" dedi.

    SADECE DURUM TESPİTİ
    Bu açıklamalar, takım içinde yine rahatsızlık yarattı. Bunu fark eden tecrübeli çalıştırıcı, maçtan sonra futbolculara bunun izahını şöyle yaptı: "Ben asla politik bir adam değilim. İkiyüzlü de değilim; durum neyse çıkıp dürüstçe söylerim. Arkadan konuşsam daha mı iyi? Şimdiye kadar kiminle ilgili bir sıkıntı olduysa, çıkıp yüzüne karşı söyledim. Ben açık ve net bir insanım. Basın toplantılarında yaptığım şey, o maçın yorumudur, o maçla ilgili durum tespitidir."

    '1 PUAN ŞANS' İTİRAFI
    Advocaat, Osmanlı karşısında alınan 1 puanı, oynadıkları futbola bakınca "kazanç" olarak görüyor. Buna rağmen oyuncularına serzenişte bulunan Advocaat, "1 puan iyi olabilir ama rakibin 3 topu direkten döndü; yenilebilirdik de. Mutlu olduğumu söyleyemem. Buradan yenilgi ile ayrılmadığımız için şanslıyız" ifadelerini kullandı.

    Emre BOL
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:24
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