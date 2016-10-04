"14 yıl önce Fenerbahçe'yi..."

Bouchra, eşi Robin van Persie'nin 14 yıl önce Fenerbahçe 'ye gelmek istediğini söyledi.

Hollandalı yıldız hakkında önemli sırlar veren Bouchra, Fenerbahçelilerin yüreğine su serpecek açıklamalarda da bulundu.



1 yıldır Türkiye'de bulunan van Persie'nin eşi Bouchra, bayağı iyi Türkçe öğrenmiş. Tıkandığı noktalarda İngilizce, zaman zaman da Fransızca konuşarak röportajı gerçekleştirdik. Faslı olduğu için Fransızca, Hollanda'da yaşadığı için Felemenkçe ve İngilizce bilen, son aylarda Türkçe'yi de öğrenen Bouchra ile çat-pat da olsa farklı dillerde yapılan röportaj son derece doğal ve samimi gerçekleşti.



Önce İstanbul'daki yaşamlarından bahsederek şöyle konuştu:



"İstanbul'a alıştım, 1 yıldır buradayız ve çok mutluyuz. Ailecek çok mutluyuz. İstanbul büyük şehir, aradığınız her şey var burada. Türkçe biraz konuşabiliyorum ama anlayabiliyorum. Hemen hemen her konuşulanı anlıyorum ama konuşurken biraz zorlanıyorum"

LONDRA VE İSTANBUL ARASINDAKİ BENZERLİK VE FARKLAR...

"İngiltere ve Türkiye arasındaki hava çok farklı. İklim değişik. Londra'nın kalabalıklığı ise aynı İstanbul gibi. Çok kalabalık, mağazalar, market, dükkan, yabancı insanlar çok var burada, aynı Londra.

FAS, İNGİLTERE, HOLLANDA VE TÜRK YEMEKLERİ...

Fenerbahçeli yıldız futbolcu Robin van Persie'nin eşi Bouchra, İstanbul'da çok mutlu olduğunu ifade ederken mutfakta zaman geçirmeyi sevdiğini de belirtti. ''Mutfakla aram çok iyi. Her gün iki öğün yemek yapıyorum. Dışarda yemek yemeyi pek tercih etmediğimiz için daha çok evde yemek yiyoruz'' diyen Bouchra, eşi Robin'e değil çocukları için özel menüler hazırladığını dile getirdi.

"ROBİN'E YEMEK SORMAM, ÇOCUKLARIMA SABAH SORARIM VE ONLARIN İSTEDİKLERİ MENÜYÜ HAZIRLARIM"

4 ülkenin de yemeklerini pişirdiğini söyleyen bayan persie; "Bir gün Fas yemekleri yapıyorum, bir gün Hollanda, birg ün Türkiye, bir gün İngiltere. Bazen soframızda hepsi beraber de bulunuyor ama en çok Fas yemeklerini seviyorum ve yapıyorum. Yemekleri evde kendim yapıyorum. Robin yemekleri çok seviyor. Çocuklar için siparişle yapıyorum. Çocuklara sabah soruyorum "bu akşam ne yemek istiyorsunuz?" diye ona göre istediklerini yapıyorum. Robin'e sormam o hepsini seviyor"

"ROBİN 18 YAŞINDAYKEN FENERBAHÇE'YE GELMEK İSTEDİ!



Kadıköy'deki her maça gittiğini ve atmosferi çok sevdiğini anlatan Bouchra, eşi van Persie hakkında önemli bir sır verdi ve 14 yıl önceki niyeti anlattı:



"Robin 18 yaşındayken, Feyenoord'da oynadığı zaman Fenerbahçe ile karşılaştığı maçtan önce beni arayarak; "Ben burada oynamak istiyorum" dedi.

2002 yılında şampiyonlar ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile karşılaşan Feyenoord'ta Kadıköy'deki maça 18 yaşındaki bir genç futbolcu olarak yedek çıkan Van Persie, oldukça heyecanlanmış ve taraftarın etkisinde kalmıştı. o günleri anlatan eşi; "Robin, Kadıköy'deki taraftarı ve heyecanı gördükten sonra ben burada oynamak istiyorum. Bir gün mutlaka buraya geleceğim dedi" şeklinde konuştu.

Hollandalı yıldız hakkında önemli sırlar veren Bouchra, Fenerbahçelilerin yüreğine su serpecek açıklamalarda da bulundu.



"Robin, şu sıralar sakatlığı ve form düşüklüğü nedeniyle üzgün ama eve gelince işini dışarıda bırakıyor. Bize yansıtmıyor. O çok hırslı birisi, her zaman oynamak istiyor. Çok çalışıp yeniden formayı kapacak, takımına faydalı olacaktır. Dediğim gibi Robin çok profesyonel. O evde çocukların babası , benim eşim. İşini ise dışarıda bırakıyor. Tabii ki bazen iş de konuşuyor ama bütün niyeti daha iyi oynamak.

Robin daha önce Fenerbahçe'ye gelmek ister miydi? sorumuza karşılık ise Bouchra şu yanıtı veriyor: "Kısmet bugüneymiş. Robin Feyenoord'a gitti sonra Arsenal, sonra Manchester. Şans şimdi geldi Fenerbahçe için..."

"SABREDİLİRSE FENERBAHÇE BU SEZON ŞAMPİYON OLUR"



Van Persie'nin eşi Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inancını şu sözlerle dile getiriyor: "Biraz sabır lazım, İnşallah bu sene şampiyonluğu kazanacağız."