Yıldız oyuncu ameliyat edildi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Slovak futbolcunun Ulus'taki Liv Hospital'da başarılı bir ameliyat geçirdiği bildirildi.

Skrtel'in durumuyla ilgili açıklamada bulunan takım doktoru Burak Kunduracıoğlu, 31 yaşındaki futbolcunun iyi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Martin Skrtel'in perşembe günkü Feyenoord maçında burnu kırılmıştı ancak maça devam etti. Maçtan sonra Liv Hospital'a geldik, tetkikleri yapıldı. Bu tetkiklere göre burnunda iki yerde kırık vardı. Kırığın o an ameliyat edilmesi, bu haftaki Osmanlıspor maçında oynamamasına yol açacaktı. Bunu hem sporcu hem yönetim hem de teknik ekiple konuştuk. Skrtel'in maskeyle oynamasına ve ameliyatın bugün yapılmasına ortak bir şekilde karar verdik. Oyuncu da fedakarca oynadı ve bugün de planladığımız gibi operasyon gerçekleştirildi. Durum iyi, tedavisine devam ediyoruz."



