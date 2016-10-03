 Yıldız oyuncu ameliyat edildi – Fotomaç – 03 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Yıldız oyuncu ameliyat edildi

    Yıldız oyuncu ameliyat edildi

    'nin Avrupa Ligi A Grubu'nda sahasında yaptığı maçında burnu kırılın, Toto Süper Lig'deki Osmanlıspor müsabakasında ise maskeyle sahada yer alan savunma oyuncusu Martin Skrtel, ameliyat edildi.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Slovak futbolcunun Ulus'taki Liv Hospital'da başarılı bir ameliyat geçirdiği bildirildi.

    Skrtel'in durumuyla ilgili açıklamada bulunan takım doktoru Burak Kunduracıoğlu, 31 yaşındaki futbolcunun iyi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

    "Martin Skrtel'in perşembe günkü maçında burnu kırılmıştı ancak maça devam etti. Maçtan sonra Liv Hospital'a geldik, tetkikleri yapıldı. Bu tetkiklere göre burnunda iki yerde kırık vardı. Kırığın o an ameliyat edilmesi, bu haftaki Osmanlıspor maçında oynamamasına yol açacaktı. Bunu hem sporcu hem yönetim hem de teknik ekiple konuştuk. Skrtel'in maskeyle oynamasına ve ameliyatın bugün yapılmasına ortak bir şekilde karar verdik. Oyuncu da fedakarca oynadı ve bugün de planladığımız gibi operasyon gerçekleştirildi. Durum iyi, tedavisine devam ediyoruz."

    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yıldız oyuncu ameliyat edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.