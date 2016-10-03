Yıldız oyuncu ameliyat edildi
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda sahasında yaptığı Feyenoord maçında burnu kırılın, Spor Toto Süper Lig'deki Osmanlıspor müsabakasında ise maskeyle sahada yer alan savunma oyuncusu Martin Skrtel, ameliyat edildi.
Skrtel'in durumuyla ilgili açıklamada bulunan takım doktoru Burak Kunduracıoğlu, 31 yaşındaki futbolcunun iyi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Martin Skrtel'in perşembe günkü Feyenoord maçında burnu kırılmıştı ancak maça devam etti. Maçtan sonra Liv Hospital'a geldik, tetkikleri yapıldı. Bu tetkiklere göre burnunda iki yerde kırık vardı. Kırığın o an ameliyat edilmesi, bu haftaki Osmanlıspor maçında oynamamasına yol açacaktı. Bunu hem sporcu hem yönetim hem de teknik ekiple konuştuk. Skrtel'in maskeyle oynamasına ve ameliyatın bugün yapılmasına ortak bir şekilde karar verdik. Oyuncu da fedakarca oynadı ve bugün de planladığımız gibi operasyon gerçekleştirildi. Durum iyi, tedavisine devam ediyoruz."
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 15:59
- ‘Bunu yolla Eto’o’yu getir’
Toplam 15
Yorum
GoldArrow Zamana ihtiyacı var. Şimdiden ezmeye kalkarsanız Guiza olur çıkar karşınıza. Adam gol atmıyor ama rakibi bitiriyor resmen. Biraz zaman.
- Maçta değillerdi
Toplam 13
Yorum
hakan hoca suçlu hastalığından kurtulun futbolcu kalitesibu adama bütce istediği futbocuları alsın olmassa ozaman hoca suçla bırakın buişleri insanlar yemiyooo
- Ofsaytın kralı
Toplam 12
Yorum
Sıradan Biri. Ofsaytı da artık öğretecek değiliz. Bjk ve Fb li arkadaşlar burada kendinizi küçük düşürmeyin..
Yıldız oyuncu ameliyat edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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