 Volkan kaybı – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Volkan kaybı

    Volkan kaybı

    Kaleci Volkan Demirel, Osmanlı karşısında tecrübesine yakışmayacak şekilde topa çıktı. Bunu gören Regattin ayağını takıp kendini attı; hakem Kalkavan da penaltı noktasını gösterdi. Sarı-lacivertli ekip, Badou Ndiaye’nin penaltı golüne Van Persie ile yanıt verdi ve mücadele 1-1 sona erdi.

    Süper Lig'de Osmanlıspor'a konuk olan , başkentte 1-1'lik skorla iki puan bıraktı. Bu sonuçla sarı-lacivertli takımın 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Kanarya, oynadığı son 3 resmi karşılaşmada Süper Lig'de 'yı (D) 5-1 ve 'u 2-1, Avrupa Ligi'nde ise 'u 1-0 mağlup etmişti. Maça hızlı başlayan ve 4'te Numan ile direği geçemeyen Osmanlıspor, 9. dakikada golü buldu. Regattin, Volkan Demirel ile girdiği mücadelede ceza sahasında yerde kalınca, hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ndiaye, Yeniçeriler'i öne geçirdi: 1-0.

    MUSA ENFES VURDU
    İkinci yarıda yüklenen , 55'te Volkan Şen'in ortasında Van Persie ile eşitliği sağladı: 1-1. 58'de Musa'nın frikiğinde ikinci kez direğe takılan Osmanlıspor, yenilmezliğini sürdürdü.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:06
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