Volkan kaybı
Kaleci Volkan Demirel, Osmanlı karşısında tecrübesine yakışmayacak şekilde topa çıktı. Bunu gören Regattin ayağını takıp kendini attı; hakem Kalkavan da penaltı noktasını gösterdi. Sarı-lacivertli ekip, Badou Ndiaye’nin penaltı golüne Van Persie ile yanıt verdi ve mücadele 1-1 sona erdi.
Süper Lig'de Osmanlıspor'a konuk olan Fenerbahçe, başkentte 1-1'lik skorla iki puan bıraktı. Bu sonuçla sarı-lacivertli takımın 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Kanarya, oynadığı son 3 resmi karşılaşmada Süper Lig'de Kasımpaşa'yı (D) 5-1 ve Gaziantepspor'u 2-1, Avrupa Ligi'nde ise Feyenoord'u 1-0 mağlup etmişti. Maça hızlı başlayan ve 4'te Numan ile direği geçemeyen Osmanlıspor, 9. dakikada golü buldu. Regattin, Volkan Demirel ile girdiği mücadelede ceza sahasında yerde kalınca, hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ndiaye, Yeniçeriler'i öne geçirdi: 1-0.
MUSA ENFES VURDU
İkinci yarıda yüklenen Fenerbahçe, 55'te Volkan Şen'in ortasında Van Persie ile eşitliği sağladı: 1-1. 58'de Musa'nın frikiğinde ikinci kez direğe takılan Osmanlıspor, yenilmezliğini sürdürdü.
MUSA ENFES VURDU
İkinci yarıda yüklenen Fenerbahçe, 55'te Volkan Şen'in ortasında Van Persie ile eşitliği sağladı: 1-1. 58'de Musa'nın frikiğinde ikinci kez direğe takılan Osmanlıspor, yenilmezliğini sürdürdü.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
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