Suçu kendimizde arayacağız

Aldıkları sonuçtan dolayı hataları kendilerinde aramaları gerektiğini belirten Simon Kjaer, "Perşembe günü yüzde 100 efor sarf ettikten sonra bu akşam sahaya çıktık. Yine yüzde 100'ümüzü sahaya koymakta zorlandık. Bu akşam dersler çıkarmalıyız. Kendimizi suçlamalıyız bu skordan dolayı. Osmanlı iyi bir takım ama biz daha iyiyiz. Bu nedenle bütün suçu kendimizde aramalıyız" dedi.