Suçu kendimizde arayacağız
Aldıkları sonuçtan dolayı hataları kendilerinde aramaları gerektiğini belirten Simon Kjaer, "Perşembe günü yüzde 100 efor sarf ettikten sonra bu akşam sahaya çıktık. Yine yüzde 100'ümüzü sahaya koymakta zorlandık. Bu akşam dersler çıkarmalıyız. Kendimizi suçlamalıyız bu skordan dolayı. Osmanlı iyi bir takım ama biz daha iyiyiz. Bu nedenle bütün suçu kendimizde aramalıyız" dedi.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
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