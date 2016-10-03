Penaltıya sığınmasınlar
Osmanlı’nın penaltısı, penaltı değildi. Ama F.Bahçe hakeme kabahat bulmasın.
Osmanlıspor'un oyun anlayışı ve şekli Fenerbahçe'nin oyun anlayışına ters.
Neden? Osmanlı telaş yapıp topa vuran bir takım değil. Futbol oynamak isteyen bir takım. Boşa çıkıp ayağa top yapıyorlar.
Fenerbahçeli oyuncular da bu tarz oyunu sevmiyorlar. Neden? Çünkü Fenerbahçeli oyuncular baskı yaparak, isimlerini de kullanarak rakipleri topa vursun istiyorlar. Yani topa kolay sahip olmak istiyorlar. Zoru seçmiyorlar.
Öyle olunca da Osmanlı takımı dün akşam rahat rahat futbol oynadı. Maç oynanırken "Galibiyete kim daha yakın?" derseniz; yüzde 60 Osmanlıspor derdim.
Tabi şu da var Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonunda Volkan hareketini rakibe yapmadı.
Topa müdahale etmeye kalktı bacağını biraz yerden kaldırdı. Regattin ayağını Volkan'ın bacağının altına soktu, yani taktı ve kendini attı. Hakeme yedirdi. Peki bu hakem bunları çözebilir mi? Zor çözer. Neden?
Bu hakem iyi niyetli bir çocuk. Gördüğünü vermeye çalışıyor. Ama öyle pozisyonlarda öyle ters kararlar veriyor ki futbolcuları delirtiyor.
Futbolcular da bunun futbolu bilmediğini anlıyorlar. Birisi kambura yatıyor, öbürküne veriyor. Birisi ayağına basıyor, ayağına basılana sarı kart veriyor. Bazı futbolcular hiç temas almadan kendini yere atıyor, kartı göstermiyor.
Çok kötü bir yönetim gösterdi dün akşam. Maç berabere bitti diye fazla toz kalmayacak ama bu yazdıklarım gerçek.
TESADÜF BİR GOL BULDU
Fenerbahçe'nin attığı golde Osmanlısporlu bir oyuncunun önce ayağı kayıyor, sonra yapılan orta diğer Osmanlısporlu oyuncuya çarpıp, van Persie'ye gidiyor. O da golü atıyor.
Yani tesadüf bir gol. Şöyle bir Osmanlı'nın oynadığı futbola bakın, bir de Fenerbahçe'nin… Peki Fenerbahçe'nin yaptığı yatırıma bakın bir de Osmanlıspor'un… Fenerbahçe'nin çıkıp "Ben Avrupa kupası maçında oynadım" demeye hakkı yok. Osmanlıspor da oynadı. Yani şartlar eşitti. Hatta seyircide bile Fenerbahçe dezavantajlı değildi.
Hafta içi oynanan Feyenoord maçında iyiye gider gibi gözüktüler ama maalesef bu maçta yine aynı Fenerbahçe'yi gördük.
Fenerbahçe Souza, Ozan ve Mehmet Topal üçlüsüyle orta sahada topu koşturamaz.
Rakibe karşı ekili olamazlar. Ancak topal topal pas yaparlar. O da sonuca etki eder. Osmanlıspor bu alanda daha derli toplu oynadı.
Üç saat evvel Galatasaray-Antalyaspor maçını seyrettik. Daha heyecanlı ve tempolu bir karşılaşmaydı. Osmanlıspor-Fenerbahçe maçında aynı tempo ve heyecanı göremedim.
Ama Fenerbahçe maçlarında maalesef böyle oyun seyretmeye mecburuz.
Bu sonuçlar Fenerbahçe için iyi değil.
3-4 maç daha böyle giderlerse, yukarıyı unuturlar. O zaman da çok farklı boyutlara gider takım. Dün gece sarı-lacivertliler sakın hakeme kabahat bulmasınlar. Hakem iki taraf adına da kötü kararlar verdi.
TT ARENA'DA TRİBÜNLER GÜZELDİ
Türk Telekom Arena'da heyecan olarak güzel bir lig maçı oldu. Üst düzey kalite var mı? Hayır... Bence maçın en güzel yanı tribünlerin dolu olmasıydı. Boş tribünler önünde oynanan karşılaşmalar kimseye keyif vermiyor.
G.Saray'da Sneijder uzun zamandır iyi değil. Bunu görmek için müneccim olmaya gerek yok. Selçuk da uzun zamandır iyi değildi, dün biraz kımıldadı.
Sarı-kırmızılıların bir şeye karar vermeleri lazım. İyi pas yapan oyuncuları var, tamam... Göbekten giderek bu işi yaparsa Antalyasporlu Diego gibi bir oyuncu çıkar ve senin bütün hücumlarına kafa tutar. Ama kenara ve çizgiye indiğinde bütün defansı oyundan düşürürsün. Galatasaray'ın attığı ikinci ve üçüncü gollere bakın bu son cümlelere uyuyor. Siz bu topları biraz daha dışarlardan getirseniz o zaman Eren Derdiyok sahneye çıkacak Podolski için fazla bir şey söylemeye gerek yok. Uzun süredir sakat diyorduk.
Adam sahaya çıktı, çok sakat olmayandan çok daha iyi oynadı. İyi kumaş, o gol vuruşları kolay işler değil.
O vuruşları yapmak ustalık ister.
HAKEM İKİ HATA YAPTI
Hakem, hatalı kararlar verdi... İki büyük yanlışı var! Birincisi; topla çarpıştı, ikincisi; Antalyasporlu oyuncu protesto etmek için elindeki topu taç çizgisinin dışında 4. hakemin kucağına koydu.
Hakem, arkadaşını burada satmayacak.
Bakınız, bu maç saat 16.00'da oynandı.
Gündüz gözü... Çoluk, çocuk herkes maçta, hava güzel. Herkes makul saatte evine döndü, yemeğini yedi, uyudu...
Gündüz maçlarına önem verilmeli.
Neden? Osmanlı telaş yapıp topa vuran bir takım değil. Futbol oynamak isteyen bir takım. Boşa çıkıp ayağa top yapıyorlar.
Fenerbahçeli oyuncular da bu tarz oyunu sevmiyorlar. Neden? Çünkü Fenerbahçeli oyuncular baskı yaparak, isimlerini de kullanarak rakipleri topa vursun istiyorlar. Yani topa kolay sahip olmak istiyorlar. Zoru seçmiyorlar.
Öyle olunca da Osmanlı takımı dün akşam rahat rahat futbol oynadı. Maç oynanırken "Galibiyete kim daha yakın?" derseniz; yüzde 60 Osmanlıspor derdim.
Tabi şu da var Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonunda Volkan hareketini rakibe yapmadı.
Topa müdahale etmeye kalktı bacağını biraz yerden kaldırdı. Regattin ayağını Volkan'ın bacağının altına soktu, yani taktı ve kendini attı. Hakeme yedirdi. Peki bu hakem bunları çözebilir mi? Zor çözer. Neden?
Bu hakem iyi niyetli bir çocuk. Gördüğünü vermeye çalışıyor. Ama öyle pozisyonlarda öyle ters kararlar veriyor ki futbolcuları delirtiyor.
Futbolcular da bunun futbolu bilmediğini anlıyorlar. Birisi kambura yatıyor, öbürküne veriyor. Birisi ayağına basıyor, ayağına basılana sarı kart veriyor. Bazı futbolcular hiç temas almadan kendini yere atıyor, kartı göstermiyor.
Çok kötü bir yönetim gösterdi dün akşam. Maç berabere bitti diye fazla toz kalmayacak ama bu yazdıklarım gerçek.
TESADÜF BİR GOL BULDU
Fenerbahçe'nin attığı golde Osmanlısporlu bir oyuncunun önce ayağı kayıyor, sonra yapılan orta diğer Osmanlısporlu oyuncuya çarpıp, van Persie'ye gidiyor. O da golü atıyor.
Yani tesadüf bir gol. Şöyle bir Osmanlı'nın oynadığı futbola bakın, bir de Fenerbahçe'nin… Peki Fenerbahçe'nin yaptığı yatırıma bakın bir de Osmanlıspor'un… Fenerbahçe'nin çıkıp "Ben Avrupa kupası maçında oynadım" demeye hakkı yok. Osmanlıspor da oynadı. Yani şartlar eşitti. Hatta seyircide bile Fenerbahçe dezavantajlı değildi.
Hafta içi oynanan Feyenoord maçında iyiye gider gibi gözüktüler ama maalesef bu maçta yine aynı Fenerbahçe'yi gördük.
Fenerbahçe Souza, Ozan ve Mehmet Topal üçlüsüyle orta sahada topu koşturamaz.
Rakibe karşı ekili olamazlar. Ancak topal topal pas yaparlar. O da sonuca etki eder. Osmanlıspor bu alanda daha derli toplu oynadı.
Üç saat evvel Galatasaray-Antalyaspor maçını seyrettik. Daha heyecanlı ve tempolu bir karşılaşmaydı. Osmanlıspor-Fenerbahçe maçında aynı tempo ve heyecanı göremedim.
Ama Fenerbahçe maçlarında maalesef böyle oyun seyretmeye mecburuz.
Bu sonuçlar Fenerbahçe için iyi değil.
3-4 maç daha böyle giderlerse, yukarıyı unuturlar. O zaman da çok farklı boyutlara gider takım. Dün gece sarı-lacivertliler sakın hakeme kabahat bulmasınlar. Hakem iki taraf adına da kötü kararlar verdi.
TT ARENA'DA TRİBÜNLER GÜZELDİ
Türk Telekom Arena'da heyecan olarak güzel bir lig maçı oldu. Üst düzey kalite var mı? Hayır... Bence maçın en güzel yanı tribünlerin dolu olmasıydı. Boş tribünler önünde oynanan karşılaşmalar kimseye keyif vermiyor.
G.Saray'da Sneijder uzun zamandır iyi değil. Bunu görmek için müneccim olmaya gerek yok. Selçuk da uzun zamandır iyi değildi, dün biraz kımıldadı.
Sarı-kırmızılıların bir şeye karar vermeleri lazım. İyi pas yapan oyuncuları var, tamam... Göbekten giderek bu işi yaparsa Antalyasporlu Diego gibi bir oyuncu çıkar ve senin bütün hücumlarına kafa tutar. Ama kenara ve çizgiye indiğinde bütün defansı oyundan düşürürsün. Galatasaray'ın attığı ikinci ve üçüncü gollere bakın bu son cümlelere uyuyor. Siz bu topları biraz daha dışarlardan getirseniz o zaman Eren Derdiyok sahneye çıkacak Podolski için fazla bir şey söylemeye gerek yok. Uzun süredir sakat diyorduk.
Adam sahaya çıktı, çok sakat olmayandan çok daha iyi oynadı. İyi kumaş, o gol vuruşları kolay işler değil.
O vuruşları yapmak ustalık ister.
HAKEM İKİ HATA YAPTI
Hakem, hatalı kararlar verdi... İki büyük yanlışı var! Birincisi; topla çarpıştı, ikincisi; Antalyasporlu oyuncu protesto etmek için elindeki topu taç çizgisinin dışında 4. hakemin kucağına koydu.
Hakem, arkadaşını burada satmayacak.
Bakınız, bu maç saat 16.00'da oynandı.
Gündüz gözü... Çoluk, çocuk herkes maçta, hava güzel. Herkes makul saatte evine döndü, yemeğini yedi, uyudu...
Gündüz maçlarına önem verilmeli.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:22
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
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