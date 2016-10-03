Nihayet van Persie sahne aldı
2 hafta sonra 18 kişilik kadroda kendine yer bulan Hollondalı yıldız futbolcu, ikinci yarı oyuna dahil oldu. Tecrübeli forvet attığı kafa golüyle sarı-lacivertli ekibi yenilgiden kurtardı.
Vitor Pereira'nın ardından Advocaat'ın da 11'de şans vermediği Robin van Persie, dün Fenerbahçe'yi yenilgiden kurtaran isimdi. 2 hafta sonra 18'e girmeyi başaran Hollandalı yıldız futbolcu, ikinci yarıda oyuna dahil olurken, attığı kafa golüyle sarı-lacivertlilere zorlu deplasmanda bir puanı getirdi. Bu sezon Süper Lig'de 4 karşılaşmada yalnızca 138 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu, 2016-2017'de ilk gol sevincini dün akşam wyaşadı.
AVRUPA'DA SUSKUN!
Sarı-lacivertli formayla son golünü geçtiğimiz sezon 15 Mayıs'ta Gençlerbirliği'ne karşı atan 33 yaşındaki oyuncu, yaklaşık 5 ay sonra gol atmayı başardı. Avrupa Ligi'nde de bu sezon oynanan 4 maçta sonradan oyuna giren Hollandalı futbolcu, bu arenada ise henüz gol sevinci yaşayamadı.
ARKADAŞLARI DAHA ÇOK SEVİNDİ
Fenerbahçe'nin beraberlik golünün ardından futbolcular büyük sevinç yaşadı. Golü atan Persie'nin etrafında sevinç yumağı oluşturan sarı-lacivertliler, Hollandalı'dan daha fazla sevindi. Önceki 2 haftada 18'e dahi giremeyen Persie, attığı golle takımına bir puan kazandırdı.
AVRUPA'DA SUSKUN!
Sarı-lacivertli formayla son golünü geçtiğimiz sezon 15 Mayıs'ta Gençlerbirliği'ne karşı atan 33 yaşındaki oyuncu, yaklaşık 5 ay sonra gol atmayı başardı. Avrupa Ligi'nde de bu sezon oynanan 4 maçta sonradan oyuna giren Hollandalı futbolcu, bu arenada ise henüz gol sevinci yaşayamadı.
ARKADAŞLARI DAHA ÇOK SEVİNDİ
Fenerbahçe'nin beraberlik golünün ardından futbolcular büyük sevinç yaşadı. Golü atan Persie'nin etrafında sevinç yumağı oluşturan sarı-lacivertliler, Hollandalı'dan daha fazla sevindi. Önceki 2 haftada 18'e dahi giremeyen Persie, attığı golle takımına bir puan kazandırdı.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
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