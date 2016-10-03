 Ndiaye 4’te 4 yaptı – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Ndiaye 4’te 4 yaptı

    Ndiaye 4’te 4 yaptı
    Osmanlı'yı penaltıdan öne geçiren Badou Ndiaye, bu sezon adeta takımını sırtlıyor. 25 yaşındaki Senegalli, geçen sezon geldiği Başkent ekibinde ligde 39 maçta, 15. golüne imza attı. Bu sezon 6. maçında 4 gole ulaşan Ndiaye, üst üste 4 karşılaşmada ağları havalandırdı.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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