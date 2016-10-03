Maskeli Skrtel
Feyenoord ile oynanan Avrupa Ligi karşılaşmasında aldığı darbe sonucu burnu kırılan Skrtel, dünkü maça maskeyle çıktı. Osmanlıspor'a karşı 90 dakika sahada kalan Slovak futbolcu, tedbir amaçlı yüz maskesini taktı. Bu arada tecrübeli oyuncu, 82. dakikada yüzüne aldığı darbe sonrası bir süre yerde kaldı.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
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