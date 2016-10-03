 Maskeli Skrtel – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Maskeli Skrtel

    Maskeli Skrtel
    ile oynanan Avrupa Ligi karşılaşmasında aldığı darbe sonucu burnu kırılan Skrtel, dünkü maça maskeyle çıktı. Osmanlıspor'a karşı 90 dakika sahada kalan Slovak futbolcu, tedbir amaçlı yüz maskesini taktı. Bu arada tecrübeli oyuncu, 82. dakikada yüzüne aldığı darbe sonrası bir süre yerde kaldı.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:47
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