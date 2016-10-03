 ManU yine tökezledi: 1-1 – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    ManU yine tökezledi: 1-1

    ManU yine tökezledi: 1-1
    F.Bahçe'nin bir başka rakibi Manchester United ise İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında ağırladığı Stoke City ile 1-1 kaldı. ManU, 9'da Martial'ın golüyle 1-0 öne geçse de Stoke, 82'de Joe Allen'la 1 puan aldı. Manchester United, ligde 13 puanla 6. sırada. Diğer rakip Zorya ise deplasmanda S. Donetsk'e 1-0 yenildi.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:47
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