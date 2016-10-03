ManU yine tökezledi: 1-1
F.Bahçe'nin bir başka rakibi Manchester United ise İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında ağırladığı Stoke City ile 1-1 kaldı. ManU, 9'da Martial'ın golüyle 1-0 öne geçse de Stoke, 82'de Joe Allen'la 1 puan aldı. Manchester United, ligde 13 puanla 6. sırada. Diğer rakip Zorya ise deplasmanda S. Donetsk'e 1-0 yenildi.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
ManU yine tökezledi: 1-1 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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