ManU yine tökezledi: 1-1

F.Bahçe'nin bir başka rakibi Manchester United ise İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında ağırladığı Stoke City ile 1-1 kaldı. ManU, 9'da Martial'ın golüyle 1-0 öne geçse de Stoke, 82'de Joe Allen'la 1 puan aldı. Manchester United, ligde 13 puanla 6. sırada. Diğer rakip Zorya ise deplasmanda S. Donetsk'e 1-0 yenildi.