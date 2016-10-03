 Maçta değillerdi – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Maçta değillerdi

    Maçta değillerdi

    , beraberliği konsantrasyon eksikliğine bağladı: “İstediklerimizi yapamadık. Eğer burada kazanmak istiyorsanız en iyi seviyenizde olmanız gerekiyor. İlk yarıda yapamadık. Birçok oyuncumuz oyunda değildi, bu kadar basit”

    ve G.Antep galibiyetleriyle seri yakalayan F.Bahçe, bu serisini Osmanlı deplasmanında bıraktı. Teknik direktör Dick Advocaat, Başkent'teki 1-1'lik beraberliği futbolcularının konsantrasyon eksikliğine bağladı. Rakibi küçümseyemeyeceklerini belirten Hollandalı çalıştırıcı, ilk yarıda oynadıkları için oyuncularını sert bir şekilde eleştirdi. Advocaat, "Rakibimizi kesinlikle küçümseyemeyiz. İlk yarıda yeterince iyi değildik. İlk yarıda yeterince güçlü değildik. İstediklerimizi yapamadık ilk yarıda. Eğer burada kazanmak istiyorsanız en iyi seviyenizde olmanız gerekiyor. Biz ilk yarıda bunu yapamadık. Birçok oyuncumuz oyunda değildi, bu kadar basit" dedi.

    RVP TERCİHİ TUTTU
    Ozan Tufan'ı ilk yarı sonunda değiştiren tecrübeli teknik adama, bu tercihinin nedeni soruldu. Başarılı çalıştırıcı, "Rakibimiz tek defansif orta saha ile oynadı. Persie de Ozan'a göre daha ofansif bir oyuncu. 1-0 gerideydik bir şeyler yapmalıydık" yanıtını verdi.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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