Maçta değillerdi
Advocaat, beraberliği konsantrasyon eksikliğine bağladı: “İstediklerimizi yapamadık. Eğer burada kazanmak istiyorsanız en iyi seviyenizde olmanız gerekiyor. İlk yarıda yapamadık. Birçok oyuncumuz oyunda değildi, bu kadar basit”
Kasımpaşa ve G.Antep galibiyetleriyle seri yakalayan F.Bahçe, bu serisini Osmanlı deplasmanında bıraktı. Teknik direktör Dick Advocaat, Başkent'teki 1-1'lik beraberliği futbolcularının konsantrasyon eksikliğine bağladı. Rakibi küçümseyemeyeceklerini belirten Hollandalı çalıştırıcı, ilk yarıda oynadıkları futbol için oyuncularını sert bir şekilde eleştirdi. Advocaat, "Rakibimizi kesinlikle küçümseyemeyiz. İlk yarıda yeterince iyi değildik. İlk yarıda yeterince güçlü değildik. İstediklerimizi yapamadık ilk yarıda. Eğer burada kazanmak istiyorsanız en iyi seviyenizde olmanız gerekiyor. Biz ilk yarıda bunu yapamadık. Birçok oyuncumuz oyunda değildi, bu kadar basit" dedi.
RVP TERCİHİ TUTTU
Ozan Tufan'ı ilk yarı sonunda değiştiren tecrübeli teknik adama, bu tercihinin nedeni soruldu. Başarılı çalıştırıcı, "Rakibimiz tek defansif orta saha ile oynadı. Persie de Ozan'a göre daha ofansif bir oyuncu. 1-0 gerideydik bir şeyler yapmalıydık" yanıtını verdi.
RVP TERCİHİ TUTTU
Ozan Tufan'ı ilk yarı sonunda değiştiren tecrübeli teknik adama, bu tercihinin nedeni soruldu. Başarılı çalıştırıcı, "Rakibimiz tek defansif orta saha ile oynadı. Persie de Ozan'a göre daha ofansif bir oyuncu. 1-0 gerideydik bir şeyler yapmalıydık" yanıtını verdi.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
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