Josef de Souza stop etti
Son iki haftada iki gol atıp bir asist gerçekleştiren Brezilyalı Osmanlıspor maçında sahanın etkisiz isimlerinden biriydi.
Sarı-lacivertli takımda son iki haftanın flaş ismi Josef de Souza bu kez sessiz kaldı. F.Bahçe'nin eleştirilen oyunculardan Souza son iki haftada üç gole doğrudan katkı yapmayı başarmıştı. Josef de Souza son iki haftada iki gol atıp bir asist yaptı. Geçen sezon 31 lig maçında bir gol atıp bir asist yapmıştı. Osmanlıspor önünde etkisiz kalan Josef 90 dakika sonunda büyük üzüntü yaşadı. Tecrübeli oyuncu maç bitiminde ise uzun süre sahada kaldı.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
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