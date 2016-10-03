 Josef de Souza stop etti – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Josef de Souza stop etti

    Josef de Souza stop etti

    Son iki haftada iki gol atıp bir asist gerçekleştiren Brezilyalı Osmanlıspor maçında sahanın etkisiz isimlerinden biriydi.

    Sarı-lacivertli takımda son iki haftanın flaş ismi Josef de Souza bu kez sessiz kaldı. F.Bahçe'nin eleştirilen oyunculardan Souza son iki haftada üç gole doğrudan katkı yapmayı başarmıştı. Josef de Souza son iki haftada iki gol atıp bir asist yaptı. Geçen sezon 31 lig maçında bir gol atıp bir asist yapmıştı. Osmanlıspor önünde etkisiz kalan Josef 90 dakika sonunda büyük üzüntü yaşadı. Tecrübeli oyuncu maç bitiminde ise uzun süre sahada kaldı.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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