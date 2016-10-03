 Jeremain Lens 2 hafta yok – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Jeremain 2 hafta yok

    Jeremain Lens 2 hafta yok
    maçının son dakikalarında sakatlanan Jeremain 'in 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Tedavisine başlanan Hollandalı oyuncu, maçına yetiştirilmeye çalışılacak. Lens'in sakatlığı milli maç arasına denk geldiği için Alanyaspor maçına kadar düzelebileceği öğrenildi.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:12
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