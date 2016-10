"İstanbul’da olması bir artı ama…”

Sarı-lacivertlilerin yıldız basketbolcusu Kostas Sloukas, THY Euroleague medya gününde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtladı. Hazırlıkların her sezon başında zor geçtiğini belirten Slukas, "Bizim en büyük avantajımız takım, geçen seneki kadroyla neredeyse aynı. O yüzden takım kimyası, arkadaşlık çok iyi" şeklinde konuştu."İstanbul'da olması ekstra bir motivasyon ama…"Bu sezonki THY Euroleague Final-Four'un İstanbul'da olmasının güzel olduğunu söyleyen Yunan basketbolcu, "Bizim motivasyonumuz her sene aynı. Fenerbahçe oyuncusu olmak çok önemli bir şey. Hedeflerimiz var. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için çok çalışıyoruz. Final-Four'un İstanbul'da olması ekstra bir motivasyon ama biz büyük bir kulübüz. Gitmek için çok çalışıyoruz" ifadelerini kullandı."Ligden düşen takıma bile yenildik o yüzden Türkiye ligi zor"Bu sezon ligde ve Avrupa'da hangi takımların kendilerini zorlayacağı yönündeki soruya 26 yaşındaki oyuncu, şöyle cevap verdi: Spor Toto Basketbol Ligi Avrupa'daki en zor lig. Geçtiğimiz sezon ligden düşen bir takıma bile kaybettik. Biz ki THY Euroleague'de Final-Four oynadık. O yüzden takım ayırmak istemiyorum. Euroleague'de de bizle beraber Avrupa'nın en iyi 16 takımı mücadele ediyor. Barcelona , CSKA Moskova, Maccabi Tel Aviv gibi takımlar var ama zaten maç maç ilerlemek gerektiğinin farkındayız. O yüzden bizim için bütün maçlar zor." Fenerbahçe 'de olduğumuz için her zaman motive olmak zorundayız"THY Euroleague finalinde son saniyelerde CSKA Moskova'ya kaybedilmesinin bu sezon takımdaki etkisi için Yunan oyuncu, "Geçtiğimiz sezon THY Euroleague finalinde CSKA Moskova'ya kaybettiğimiz için hepimiz çok üzüldük. Detaylarla maçı kaybettik. Hemen Final-Four'u düşünmemiz gerekiyor. Zor bir sezon bekliyor, adım adım gitmeliyiz. Motiveyiz ama bu takımda olduğumuz için her daim motive olmak zorundayız" diye konuştu."Savaştığımız için yanımızda olmak istiyorlar"Sarı-lacivertli taraftarların futboldan daha çok basketbola ilgisinin arttığının sorulması üzerine deneyimli oyuncu şu cevabı verdi:"Kulübümüzde futbol çok önemli. Taraftarlarımızı basketbola çekebildiğimiz için çok şanslıyız. 3-4 senedir basketbola olan ilginin farkındayım ve git gide artıyor. Taraftarlarımızı buraya çektiğimiz için mutluyuz ama futbolunda başarılı olmasını isterim. Hiçbir zaman vazgeçmediğimizi ve savaştığımızı gördükleri için taraftarlarımız yanımızda olmak istiyor. Biz de bu mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayacağız.""Bağırması bizi motive etmek için, bundan yakınacak değiliz"Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic için de açıklamalarda bulunan Sloukas, "Obradovic Avrupa'nın en iyi koçu. Sadece kupalar kazandığı için değil, onunla sadece 5 dakika basketbol konuşursanız, Avrupa'nın en iyi koçu olduğunu anlamanız çok uzun sürmez. Genç oyuncuları da tecrübeli oyunculara da maç içinde bağırması bizi motive etmek için. Bu onun felsefesi. Yani bizi daha oyuncular yapmak, takımı daha iyi takım yapmak için yaptığı bir davranış. Buna saygı duyuyoruz. Bundan yakınacak değiliz" dedi.