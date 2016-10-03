 Hollandalılar ile ortak altyapı – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Hollandalılar ile ortak altyapı

    Hollandalılar ile ortak altyapı
    F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki maçı öncesi Hollandalı yöneticilerle alt yapı konusunda birlikte çalışılması kararı alındığı bildirildi. 3 Temmuz Akedemisi ile alt yapı hamlesine başlayacak sarı-lacivertliler, bu konuda oldukça başarılı olan Hollandalı mevkidaşlarından bilgi alırken, iki kulüp arasında iş birliği yapılması için anlaşma sağlandı.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:24
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