Hollandalılar ile ortak altyapı
F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki Feyenoord maçı öncesi Hollandalı yöneticilerle alt yapı konusunda birlikte çalışılması kararı alındığı bildirildi. 3 Temmuz Akedemisi ile alt yapı hamlesine başlayacak sarı-lacivertliler, bu konuda oldukça başarılı olan Hollandalı mevkidaşlarından bilgi alırken, iki kulüp arasında iş birliği yapılması için anlaşma sağlandı.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
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