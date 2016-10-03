 Hedefimiz Avrupa şampiyonluğu – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Hedefimiz Avrupa şampiyonluğu

    Hedefimiz Avrupa şampiyonluğu

    Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi ABD'li oyuncu , THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmak istediklerini belirtti.

    FB TV'ye açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki şutör oyuncu, geçen sezon sarı-lacivertli takımın THY Avrupa Ligi'ni finalde kaybettiğini hatırlatarak, "Takımın hedefleri oldukça yüksek. Takımın çoğu aynı kaldı ve kimyası harika. Bizim hedefimiz bir adım daha atıp Avrupa şampiyonluğunu almak. ligi ve Avrupa ligi zorlu ve bu yıl farklı bir formatta. Bu nedenle zor bir sezon olacağını söyleyebilirim.Tüm takımlara saygı göstermeliyiz ama her şeyden önce de kendimize saygı göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

    Nunnaly, 'ye yeni geldiğini ve sisteme alışmaya çalıştığını belirterek, sarı-lacivertlilerin Sırp başantrenörü Zeljko Obradovic hakkında övgü dolu sözler söyledi.

    Obradovic'in işine tutkuyla bağlı olduğunu anlatan Nunnaly, "Çok özel bir oyuncu grubunun içindeyim. Önemli olan bu adaptasyonu sağlamak. Başantrenörümüz Obradovic, bu oyuna tutkuyla bağlı. Avrupa'nın belki de en iyisi. O nedenle söylediklerini dinlemelisiniz ve uygulamaya çalışmalısınız. Bazen sert görünebilir ama biliyorsunuz ki bunu sizin gelişiminiz ve takım için yapıyor. Onun için koçu dinlemek faydalı diyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

    Basketbol aklının ve hücum yönünün iyi olduğunu, iyi şut attığını anlatan James Nunnally, sarı-lacivertli taraftarlar hakkında ise şunları kaydetti:

    "Ne kadar iyi olduklarını biliyorum. Taraftarlarımız harika. Hazırlık maçlarında bile bunu gördüm. Gerçekten Avrupa'nın harika basketbol taraftarlarından birine sahibiz. Ortam harika. Sözleşmeyi imzalamadan önce ve sonra bile taraftarlardan büyük ilgi gördüm, sosyal medya üzerinden bana ulaştılar. İstanbul'da da bir insanın istediği her şey var. Harika bir sezona hazır olun. Biz her zamanki gibi sert olmak için mücadele edeceğiz."



    Kaynak: AA
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:41
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