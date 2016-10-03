"Hakeme penaltıyı yedirdi"

Musa Çağıran'ın ara pasında ceza alanı sol çaprazında hareketlenen Adrien Regattin, kaleci Volkan Demirel'in müdahalesi sonrasında yerde kaldığı pozisyonda hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. İlk devre Badou Ndiaye'nin bu penaltı golüyle 1-0 Osmanlıspor üstünlüğüyle tamamlanırken, A Spor yorumcusu Erman Toroğlu penaltııyı analiz etti.







"VOLKAN'IN YERİNDE OLSAM AYAĞIMI SOKMAZDIM"

Hakemin, penaltıdan öncesi pozisyonun etkisinde kaldığını belirten Toroğlu, "Ben Volkan'ın yerinde olsaydım oraya ayağımı sokmazdım. Hakem penaltıdan evvelki pozisyonda kola çarpma varmı ona takıldı. Penaltı pozisyonunda Osmanlısporlu futbolcunun ayağını almasına rağmen penaltıyı çaldı. Ben sahanın içinde o kesinlikle vermem. Volkan ayağını sokuyor, yerde tutuyor Osmanlılı oyuncu ayağını sokuyor, ayağını alçıya alıyor ve yere takıyor hakeme de yediriyor." dedi.

"KAMERA ÇEKİMİ YANILTIR"

Hakemin görüş açısının oldukça net olduğunu belirten Toroğlu, "Futbolcu kendini yere atma şeklinden ekran başında biz ilk başkta penaltı dedik. Ama kameralar hortum gibi çekiyorlar maçı, hortumla bahçe sular gibi çekiyorlar. Çekimler Türkiye'de çok kötü. Hakemin penaltıyı yapacak oyuncuya bakması gerekiyor. Penaltıyı yapacak kim? Kaleci. Kaleci o pozisyonda ayağıyla hamle yapıyor mu ona bakacaksın. Yere atlayan oyuncu beni ilgilendirmiyor. Volkan'ın ayağına bakarım. Onun hareketi yapmıyorsa penaltıyı vermeyeceksin. Bence penaltı değil." yorumunu yaptı.