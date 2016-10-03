Gurbette ilk maçta 1 puan
F.Bahçe, bu sezon ligde İstanbul dışındaki ilk maçında berabere kaldı. İlk 5 haftada Kayseri, Bursa ve Gaziantep'i Ülker Stadı'nda konuk eden sarı-lacivertli ekip, deplasman maçlarını İstanbul ekipleri Başakşehir ve Kasımpaşa ile oynamış ve 7 puan toplamıştı.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
Gurbette ilk maçta 1 puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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