 Gurbette ilk maçta 1 puan – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Gurbette ilk maçta 1 puan

    Gurbette ilk maçta 1 puan
    F.Bahçe, bu sezon ligde İstanbul dışındaki ilk maçında berabere kaldı. İlk 5 haftada Kayseri, Bursa ve Gaziantep'i Ülker Stadı'nda konuk eden sarı-lacivertli ekip, deplasman maçlarını İstanbul ekipleri Başakşehir ve Kasımpaşa ile oynamış ve 7 puan toplamıştı.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:09
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