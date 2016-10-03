Gurbette ilk maçta 1 puan

F.Bahçe, bu sezon ligde İstanbul dışındaki ilk maçında berabere kaldı. İlk 5 haftada Kayseri, Bursa ve Gaziantep'i Ülker Stadı'nda konuk eden sarı-lacivertli ekip, deplasman maçlarını İstanbul ekipleri Başakşehir ve Kasımpaşa ile oynamış ve 7 puan toplamıştı.