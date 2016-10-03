F.Bahçe’nin acı kaybı
Fenerbahçe'de 1961-63 yılları arasında forma giyen eski kalecilerden Üner Zonguralp, vefat etti. Merhum Üner Zonguralp'in cenazesi dün Florya Şenlikköy Camii'nde kılınan ikindi namazını müteakip defnedildi. Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden merhum için başsağlığı mesajı yayımladı.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
F.Bahçe’nin acı kaybı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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