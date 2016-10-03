 F.Bahçe’nin acı kaybı – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    F.Bahçe’nin acı kaybı

    F.Bahçe’nin acı kaybı
    'de 1961-63 yılları arasında forma giyen eski kalecilerden , vefat etti. Merhum Üner Zonguralp'in cenazesi dün Florya Şenlikköy Camii'nde kılınan ikindi namazını müteakip defnedildi. Kulübü resmi sitesinden merhum için başsağlığı mesajı yayımladı.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:23
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