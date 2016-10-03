 Emenike’den yeni model – Fotomaç – 03 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Emenike’den yeni model

    Emenike’den yeni model
    F.Bahçe'nin gol silahı Emenike her maça farklı saç stiliyle çıkmaya devam ediyor. Avrupa Ligi'nde ile oynanan karşılaşmada saçlarını kırmızıya boyatan Nijeryalı, dün akşam da yeni bir saç rengiyle sahaya çıktı. Emenike, Osmanlıspor karşısında bu kez bordo saçlarıyla sahadaydı. 90 dakika sahada kalan yıldız futbolcu vasat bir görüntü çizdi.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Emenike’den yeni model haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.