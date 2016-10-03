Emenike’den yeni model
F.Bahçe'nin gol silahı Emenike her maça farklı saç stiliyle çıkmaya devam ediyor. Avrupa Ligi'nde Feyenoord ile oynanan karşılaşmada saçlarını kırmızıya boyatan Nijeryalı, dün akşam da yeni bir saç rengiyle sahaya çıktı. Emenike, Osmanlıspor karşısında bu kez bordo saçlarıyla sahadaydı. 90 dakika sahada kalan yıldız futbolcu vasat bir görüntü çizdi.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
Emenike’den yeni model haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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