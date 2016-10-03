 Bekler yenilendi – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Bekler yenilendi

    Bekler yenilendi

    Ligin ilk 5 haftasında sağ ve sol bekte Van der Wiel ile Hasan Ali’ye şans veren Advocaat, dün Şener ile İsmail’i oynattı

    'nin ilk 11'inde ligde bu sezon bek pozisyonlarında ilk kez farklı isimler görev yaptı. İlk 5 haftalık bölümde savunmanın kenarlarında Van der Wiel ve Hasan Ali Kaldırım'ı tercih eden Advocaat, yaşanılan sakatlıklar nedeniyle formayı İsmail Köybaşı ile Şener Özbayraklı'ya verdi. İki oyuncu bu sezon ilk kez 11'de maça başladı. Maç eksikleri nedeniyle başlarda tedirgin görünen İsmail ile Şener, ikinci yarıda açılarak özellikle hücuma daha fazla destek verdiler.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:51
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