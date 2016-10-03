Bekler yenilendi
Ligin ilk 5 haftasında sağ ve sol bekte Van der Wiel ile Hasan Ali’ye şans veren Advocaat, dün Şener ile İsmail’i oynattı
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde ligde bu sezon bek pozisyonlarında ilk kez farklı isimler görev yaptı. İlk 5 haftalık bölümde savunmanın kenarlarında Van der Wiel ve Hasan Ali Kaldırım'ı tercih eden Advocaat, yaşanılan sakatlıklar nedeniyle formayı İsmail Köybaşı ile Şener Özbayraklı'ya verdi. İki oyuncu bu sezon ilk kez 11'de maça başladı. Maç eksikleri nedeniyle başlarda tedirgin görünen İsmail ile Şener, ikinci yarıda açılarak özellikle hücuma daha fazla destek verdiler.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
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