Ankara karnavalı
Osmanlı Stadı’nın tribünleri mehter marşları ile coştu. İstiklal Marşı sırasında dev Türk bayrağı açıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı maçta ufak tefek gerginlikler yaşandı
Osmanlı Stadı'nın kale arkasındaki tribünde yerini alan bin civarında Fenerbahçeli futbolsever, başkent deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Ev sahibi takım taraftarları ise kale arkalarındaki boşluklar dışında tribünlerin büyük bölümünü doldurdu. Tüm iç saha maçlarında olduğu gibi tribündeki yerini alan Mehteran Takımı da marşlarla Osmanlıspor'a destek verdi. Hayatını kaybeden sarılacivertli eski milli futbolcu Erol Keskin'in anısına karşılaşma öncesi saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı sırasında Osmanlıspor tribününde büyük Türk bayrağı açıldı. Mücadelede güvenlik önlemleri de üst seviyedeydi. Stat ve çevresinde yaklaşık bin 600 görevli, güvenliği sağladı. Taraftarlar, üç ayrı güvenlik noktasından geçerek stada girebildi. Maça gelen taraftarların araçları aranırken, araçların stat yakınına park ettirilmesine izin verilmedi. Güvenlik gerekçesiyle taraftarlar sırt çantasıyla stada alınmadı.
KURTULMUŞ TRİBÜNDE
Öte yandan, karşılaşma öncesi Fenerbahçe tribünlerinde kısa süreli gerginlik yaşandı. Karşılaşmayı Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile birlikte izlerken protokol tribününde görev yapan özel harekat polisleri de dikkati çekti.
KURTULMUŞ TRİBÜNDE
Öte yandan, karşılaşma öncesi Fenerbahçe tribünlerinde kısa süreli gerginlik yaşandı. Karşılaşmayı Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile birlikte izlerken protokol tribününde görev yapan özel harekat polisleri de dikkati çekti.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
Ankara karnavalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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