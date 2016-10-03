 Ankara karnavalı – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Ankara karnavalı

    Ankara karnavalı

    ’nın tribünleri mehter marşları ile coştu. İstiklal Marşı sırasında dev Türk bayrağı açıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı maçta ufak tefek gerginlikler yaşandı

    Osmanlı Stadı'nın kale arkasındaki tribünde yerini alan bin civarında Fenerbahçeli futbolsever, başkent deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Ev sahibi takım taraftarları ise kale arkalarındaki boşluklar dışında tribünlerin büyük bölümünü doldurdu. Tüm iç saha maçlarında olduğu gibi tribündeki yerini alan Mehteran Takımı da marşlarla Osmanlıspor'a destek verdi. Hayatını kaybeden sarılacivertli eski milli futbolcu Erol Keskin'in anısına karşılaşma öncesi saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı sırasında Osmanlıspor tribününde büyük Türk bayrağı açıldı. Mücadelede güvenlik önlemleri de üst seviyedeydi. Stat ve çevresinde yaklaşık bin 600 görevli, güvenliği sağladı. Taraftarlar, üç ayrı güvenlik noktasından geçerek stada girebildi. Maça gelen taraftarların araçları aranırken, araçların stat yakınına park ettirilmesine izin verilmedi. Güvenlik gerekçesiyle taraftarlar sırt çantasıyla stada alınmadı.

    KURTULMUŞ TRİBÜNDE
    Öte yandan, karşılaşma öncesi tribünlerinde kısa süreli gerginlik yaşandı. Karşılaşmayı Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile birlikte izlerken protokol tribününde görev yapan özel harekat polisleri de dikkati çekti.

    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:52
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