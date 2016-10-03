 Advocaat’tan zorunlu rötuş – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Advocaat’tan zorunlu rötuş

    Advocaat’tan zorunlu rötuş

    Hollandalı hoca, sakatlıklar nedeniyle Avrupa Ligi’nde ’u 1-0 yenen ilk onbirde 3 değişiklik yaptı

    Kanarya, Osmanlıspor karşısına farklı bir 11'le çıktı. Sarı- lacivertlilerin teknik direktörü Dick Advocaat, A Grubu'nda 'u 1-0 yenen kadroda yer alan Jeremain , Hasan Ali Kaldırım ve Van der Wiel'i sakatlıkları nedeniyle oynatamazken, bu isimlerin yerine Volkan Şen, İsmail Köybaşı ile Şener'e forma verdi.

    HASAN ALİ YEDEK KALDI
    Ağrıları nedeniyle A Milli Takım'ın Ukrayna ve İzlanda ile oynayacağı maçların kadrosundan çıkarılanl Hasan Ali, yedek soyundu. Lens ve Van der Wiel ise Ankara'ya getirilmemişti. Orta sahada Ozan, Mehmet Topal, Josef, hücumda Sow ile Emenike yerlerini korudu.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:53
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