Advocaat’tan zorunlu rötuş
Hollandalı hoca, sakatlıklar nedeniyle Avrupa Ligi’nde Feyenoord’u 1-0 yenen ilk onbirde 3 değişiklik yaptı
Kanarya, Osmanlıspor karşısına farklı bir 11'le çıktı. Sarı- lacivertlilerin teknik direktörü Dick Advocaat, A Grubu'nda Feyenoord'u 1-0 yenen kadroda yer alan Jeremain Lens, Hasan Ali Kaldırım ve Van der Wiel'i sakatlıkları nedeniyle oynatamazken, bu isimlerin yerine Volkan Şen, İsmail Köybaşı ile Şener'e forma verdi.
HASAN ALİ YEDEK KALDI
Ağrıları nedeniyle A Milli Takım'ın Ukrayna ve İzlanda ile oynayacağı maçların kadrosundan çıkarılanl Hasan Ali, yedek soyundu. Lens ve Van der Wiel ise Ankara'ya getirilmemişti. Orta sahada Ozan, Mehmet Topal, Josef, hücumda Sow ile Emenike yerlerini korudu.
HASAN ALİ YEDEK KALDI
Ağrıları nedeniyle A Milli Takım'ın Ukrayna ve İzlanda ile oynayacağı maçların kadrosundan çıkarılanl Hasan Ali, yedek soyundu. Lens ve Van der Wiel ise Ankara'ya getirilmemişti. Orta sahada Ozan, Mehmet Topal, Josef, hücumda Sow ile Emenike yerlerini korudu.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
Advocaat’tan zorunlu rötuş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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