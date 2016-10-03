 Advocaat, Pereira'nın gerisinde kaldı – Fotomaç – 03 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    , Pereira'nın gerisinde kaldı

    Advocaat, Pereira'nın gerisinde kaldı

    İlk 6 haftasında 8 puan toplayan 'de teknik direktör , Pereira'nın gerisinde kaldı.

    Süper Lig'e beklenen başlangıcı yapamayan , sezonun ilk 6 haftasında ikişer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet aldı. 'ın öğrencileri, ilk 6 haftada 8 puan toplarken maç başına 1,33 puan ortalaması yakaladı.

    Hollandalı teknik adamın öğrencileri, bu performansla sarı-lacivertlilerin eski teknik direktör Pereira'nın yönettiği takımın performansını arattı. Pereira'nın yönettiği , geçen sezonun ilk 6 haftasında 4 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle 13 puana ulaşmıştı. Sarı-lacivertliler, bu performansla 2,16 puan ortalaması tutturmuştu.

    PEREİRA'NIN 5 PUAN GERİSİNDE

    Advocaat yönetimindeki Fenerbahçe, Pereira dönemine göre daha az puan topladı.

    Tecrübeli teknik adam yönetiminde ilk 6 maçta 8 puan alan Fenerbahçe, Pereira yönetiminde 13 puan elde etmişti. Advocaat, takımının bu performansıyla Portekizli teknik adamın ekibinden 5 puan daha az aldı.

    KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

    Fenerbahçe, bu sezon ligde yaptığı 6 maçın tamamında gol yedi.

    Sarı-lacivertli ekip, bu sezon çıktığı Medipol Başakşehir, , , Gaziantepspor ve Osmanlıspor maçlarında kalesinde birer gol gördü. Fenerbahçe, ligin ikinci haftasındaki Kayserispor maçında ise 3 gole engel olamadı. Kalesinde 8 gol gören Advocaat'ın öğrencileri, Pereira döneminde ise ilk 6 haftada 6 gol yemişti.

    Advocaat'ın takımı, Pereira'yı sadece attığı gol sayısında geride bıraktı.

    Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, geçen sezonun ilk 6 haftasında rakip fileleri 10 kez havalandırırken, Advocaat döneminde 11 kez gol sevinci yaşadı.

    SON 8 SEZONUN EN KÖTÜSÜ
    Fenerbahçe, Süper Lig'de 6. haftalar itibarıyla son 8 sezonun en kötü performansını sergiledi.

    Sarı-lacivertliler, Advocaat yönetiminde 6 maçta topladığı 8 puanla, 6 puan aldığı 2008-2009 sezonundan sonra en kötü sezon başlangıcına imza attı.

    Fenerbahçe'nin son 8 sezondaki ilk 6 hafta performansı şöyle:

    SezonOGBMAYAv.P

    2009-201066001221018

    2010-201163121710710

    2011-20126510125716

    2012-201362316429

    2013-20146501167915

    2014-2015631277010

    2015-20166411106413

    2016-2017622211838

    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Advocaat, Pereira'nın gerisinde kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.