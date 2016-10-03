Advocaat, Pereira'nın gerisinde kaldı
İlk 6 haftasında 8 puan toplayan Fenerbahçe'de teknik direktör Advocaat, Pereira'nın gerisinde kaldı.
Süper Lig'e beklenen başlangıcı yapamayan Fenerbahçe, sezonun ilk 6 haftasında ikişer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet aldı. Advocaat'ın öğrencileri, ilk 6 haftada 8 puan toplarken maç başına 1,33 puan ortalaması yakaladı.
Hollandalı teknik adamın öğrencileri, bu performansla sarı-lacivertlilerin eski teknik direktör Pereira'nın yönettiği takımın performansını arattı. Pereira'nın yönettiği Fenerbahçe, geçen sezonun ilk 6 haftasında 4 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle 13 puana ulaşmıştı. Sarı-lacivertliler, bu performansla 2,16 puan ortalaması tutturmuştu.
PEREİRA'NIN 5 PUAN GERİSİNDE
Advocaat yönetimindeki Fenerbahçe, Pereira dönemine göre daha az puan topladı.
Tecrübeli teknik adam yönetiminde ilk 6 maçta 8 puan alan Fenerbahçe, Pereira yönetiminde 13 puan elde etmişti. Advocaat, takımının bu performansıyla Portekizli teknik adamın ekibinden 5 puan daha az aldı.
KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR
Fenerbahçe, bu sezon ligde yaptığı 6 maçın tamamında gol yedi.
Sarı-lacivertli ekip, bu sezon çıktığı Medipol Başakşehir, Bursaspor, Kasımpaşa, Gaziantepspor ve Osmanlıspor maçlarında kalesinde birer gol gördü. Fenerbahçe, ligin ikinci haftasındaki Kayserispor maçında ise 3 gole engel olamadı. Kalesinde 8 gol gören Advocaat'ın öğrencileri, Pereira döneminde ise ilk 6 haftada 6 gol yemişti.
Advocaat'ın takımı, Pereira'yı sadece attığı gol sayısında geride bıraktı.
Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, geçen sezonun ilk 6 haftasında rakip fileleri 10 kez havalandırırken, Advocaat döneminde 11 kez gol sevinci yaşadı.
SON 8 SEZONUN EN KÖTÜSÜ
Fenerbahçe, Süper Lig'de 6. haftalar itibarıyla son 8 sezonun en kötü performansını sergiledi.
Sarı-lacivertliler, Advocaat yönetiminde 6 maçta topladığı 8 puanla, 6 puan aldığı 2008-2009 sezonundan sonra en kötü sezon başlangıcına imza attı.
Fenerbahçe'nin son 8 sezondaki ilk 6 hafta performansı şöyle:
SezonOGBMAYAv.P
2009-201066001221018
2010-201163121710710
2011-20126510125716
2012-201362316429
2013-20146501167915
2014-2015631277010
2015-20166411106413
2016-2017622211838
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:04
- ‘Bunu yolla Eto’o’yu getir’
Toplam 24
Yorum
Atillas-BJK Yanılıyorsunuz zamanla iyi oyuncu olduğunu görürsünüz
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 3
Yorum
gs dünyanun parası alıyorlar halla para derdine düşüyorlar ya lan babam 1.800alıyo ayklık mis gibi geciniyoz yıllık 2.80eura alıyonlar, tlde degil bu euro, neyine yetmiyo be kardeşim neyine bu kadarda açgözlü olmayın be
- Caner’e af çıktı!
Toplam 5
Yorum
Türkiye Senin yaşadığın ülkede bu işler dediğin gibi idare ediliyor olabilir. Burası Türkiye evlat.
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