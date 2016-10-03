Advocaat, Pereira'nın gerisinde kaldı

Süper Lig'e beklenen başlangıcı yapamayan Fenerbahçe, sezonun ilk 6 haftasında ikişer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet aldı. Advocaat'ın öğrencileri, ilk 6 haftada 8 puan toplarken maç başına 1,33 puan ortalaması yakaladı.

Hollandalı teknik adamın öğrencileri, bu performansla sarı-lacivertlilerin eski teknik direktör Pereira'nın yönettiği takımın performansını arattı. Pereira'nın yönettiği Fenerbahçe, geçen sezonun ilk 6 haftasında 4 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle 13 puana ulaşmıştı. Sarı-lacivertliler, bu performansla 2,16 puan ortalaması tutturmuştu.

PEREİRA'NIN 5 PUAN GERİSİNDE

Advocaat yönetimindeki Fenerbahçe, Pereira dönemine göre daha az puan topladı.

Tecrübeli teknik adam yönetiminde ilk 6 maçta 8 puan alan Fenerbahçe, Pereira yönetiminde 13 puan elde etmişti. Advocaat, takımının bu performansıyla Portekizli teknik adamın ekibinden 5 puan daha az aldı.

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Fenerbahçe, bu sezon ligde yaptığı 6 maçın tamamında gol yedi.

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon çıktığı Medipol Başakşehir, Bursaspor, Kasımpaşa, Gaziantepspor ve Osmanlıspor maçlarında kalesinde birer gol gördü. Fenerbahçe, ligin ikinci haftasındaki Kayserispor maçında ise 3 gole engel olamadı. Kalesinde 8 gol gören Advocaat'ın öğrencileri, Pereira döneminde ise ilk 6 haftada 6 gol yemişti.

Advocaat'ın takımı, Pereira'yı sadece attığı gol sayısında geride bıraktı.

Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, geçen sezonun ilk 6 haftasında rakip fileleri 10 kez havalandırırken, Advocaat döneminde 11 kez gol sevinci yaşadı.

SON 8 SEZONUN EN KÖTÜSÜ

Fenerbahçe, Süper Lig'de 6. haftalar itibarıyla son 8 sezonun en kötü performansını sergiledi.

Sarı-lacivertliler, Advocaat yönetiminde 6 maçta topladığı 8 puanla, 6 puan aldığı 2008-2009 sezonundan sonra en kötü sezon başlangıcına imza attı.

Fenerbahçe'nin son 8 sezondaki ilk 6 hafta performansı şöyle:

SezonOGBMAYAv.P

2009-201066001221018

2010-201163121710710

2011-20126510125716

2012-201362316429

2013-20146501167915

2014-2015631277010

2015-20166411106413

2016-2017622211838