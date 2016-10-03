 Aatif 3 maç sonra 18’de – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Aatif 3 maç sonra 18’de

    Aatif 3 maç sonra 18’de
    'de eksikler nedeniyle Aatif Chahechouhe de 18 kişilik kadroda yer buldu. Avrupa Ligi listesine alınmayan Faslı oyuncu 3 hafta sonra Advocaat tarafından maç kadrosuna dahil edildi. Ancak Aatif oyuna giremedi ve maçı kulübede tamamladı. Advocaat'ın Aatif için 'yetersiz' dediği ileri sürülmüştü.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:54
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