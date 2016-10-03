 12. adamdan tam destek – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    12. adamdan tam destek

    12. adamdan tam destek
    Sarı-lacivertli taraftarlar zorlu Osmanlıspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan tribünü dolduran Fenerbahçeliler, 90 dakika boyunca da takıma büyük destek verdi. 'nin yenik duruma düştüğü anlarda da desteklerini sürdüren 12. adam, futbolculara itici güç oldu.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:11
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