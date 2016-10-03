12. adamdan tam destek
Sarı-lacivertli taraftarlar zorlu Osmanlıspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan tribünü dolduran Fenerbahçeliler, 90 dakika boyunca da takıma büyük destek verdi. Fenerbahçe'nin yenik duruma düştüğü anlarda da desteklerini sürdüren 12. adam, futbolculara itici güç oldu.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
12. adamdan tam destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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