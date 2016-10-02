Robben’e hayır!
Hollanda’nın Fox Sports kanalı, F.Bahçe’nin son dönemde sakatlıklarla boğuşan Arjen Robben için nabız yoklayan menajerine olumsuz yanıt verdiğini iddia etti.
Robin van Persie transferinde hayal kırıklığına uğrayan Fenerbahçe, 'yaşı ilerlemiş şöhretler' konusunda artık yoğurdu üfleyerek yiyor. Bu konudaki çarpıcı bir iddia Hollanda'nın Fox Sports kanalından geldi. Üst üste yaşadığı sakatlıklar yüzünden Bayern Münih'te forma şansı bulmakta zorlanan Robben'in aynı zamanda babası olan menajeri Hans Robben'in oğluna kulüp aradığı belirtildi. Fox Sports, haberinde, Hans Robben'in şimdiye kadar İtalya, İspanya, İngiltere'de bazı kulüplerin yanı sıra Türkiye'den de Fenerbahçe'nin kapısını çaldığını iddia ederken, bu takımlardan hiçbirisinin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Robben için teklif yapmayı düşünmediklerini ilettiğini ileri sürdü. Hans Robben'in, Bayern Münih'ten sözleşme yenileme teklifi beklediği ama umudunun olmadığı vurgulanırken, oğlu için ABD, Çin veya Arap ülkeleri opsiyonlarını düşündüğü ifade edildi.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:55
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
Robben’e hayır! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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