 Robben’e hayır! – Fotomaç – 02 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Robben’e hayır!

    Robben’e hayır!

    Hollanda’nın Fox Sports kanalı, F.Bahçe’nin son dönemde sakatlıklarla boğuşan Arjen Robben için nabız yoklayan menajerine olumsuz yanıt verdiğini iddia etti.

    Robin van Persie transferinde hayal kırıklığına uğrayan , 'yaşı ilerlemiş şöhretler' konusunda artık yoğurdu üfleyerek yiyor. Bu konudaki çarpıcı bir iddia Hollanda'nın Fox Sports kanalından geldi. Üst üste yaşadığı sakatlıklar yüzünden 'te forma şansı bulmakta zorlanan Robben'in aynı zamanda babası olan menajeri Hans Robben'in oğluna kulüp aradığı belirtildi. Fox Sports, haberinde, Hans Robben'in şimdiye kadar İtalya, İspanya, İngiltere'de bazı kulüplerin yanı sıra 'den de 'nin kapısını çaldığını iddia ederken, bu takımlardan hiçbirisinin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Robben için teklif yapmayı düşünmediklerini ilettiğini ileri sürdü. Hans Robben'in, Bayern Münih'ten sözleşme yenileme teklifi beklediği ama umudunun olmadığı vurgulanırken, oğlu için ABD, Çin veya Arap ülkeleri opsiyonlarını düşündüğü ifade edildi.
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Robben’e hayır! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.