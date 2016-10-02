 Ozan Tufan’dan evliliğe ilk adım – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Ozan Tufan’dan evliliğe ilk adım

    Ozan Tufan’dan evliliğe ilk adım
    ve A Milli Takım'ın genç yıldızı Ozan Tufan, evlilik yolunda ilk adımı attı. 21 yaşındaki futbolcu önceki akşam Senem Dişçi ile nişanlandı. Aile arasında yapılan törende nişan yüzüklerini Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel taktı. Bursa'da gerçekleştirilen nişan törenine Fenerbahçeli futbolculardan Mehmet Topal ve Volkan Şen de katıldı.
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:23
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