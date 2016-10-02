Ozan Tufan’dan evliliğe ilk adım
Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın genç yıldızı Ozan Tufan, evlilik yolunda ilk adımı attı. 21 yaşındaki futbolcu önceki akşam Senem Dişçi ile nişanlandı. Aile arasında yapılan törende nişan yüzüklerini Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel taktı. Bursa'da gerçekleştirilen nişan törenine Fenerbahçeli futbolculardan Mehmet Topal ve Volkan Şen de katıldı.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:23
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
Ozan Tufan’dan evliliğe ilk adım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.