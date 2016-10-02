 Osmanlıspor - Fenerbahçe | 19.00 – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Osmanlıspor - | 19.00

    Osmanlıspor - Fenerbahçe | 19.00

    Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 6. haftasında Osmanlıspor, 'yi konuk ediyor.

    Lige üst üste 1 beraberlik, 2 yenilgi alarak tarihinin en kötü başlangıcını yapan sarı-lacivertliler, son iki haftada Kasımpaşa'yı 5-1, Gaziantepspor'u 2-1 yenerek çıkışa geçmişti. Hafta içinde Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi Feyenoord'u da 1-0'lık skorla mağlup eden Kanarya, Osmanlıspor deplasmanından da kayıpsız dönerek yükselişini sürdürmek istiyor. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde İsviçre 2. Ligi takımlarından Zürih'e yenilen Osmanlıspor, bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini alırken, Süper Lig'de (2 galibiyet, 3 beraberlik) henüz yenilgi yüzü görmedi.

    KANARYA 9-2 ÜSTÜN
    Osmanlıspor ile Süper Lig'de 15. kez karşılaşacak olan 'nin istatistiklerde bariz üstünlüğü var. Sarı-lacivertliler, eski adı Ankaraspor olan rakibiyle oynadığı 14 maçın 2'si hükmen olmak üzere 9'unu kazanırken, 2 maçta başkent ekibi güldü. Ankara'da oynanan 7 lig maçında da galibiyet sayısında 3-2 üstün. Geçen sezon başkentteki maçı Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.



    STAT:     Osmanlı
    SAAT: 19.00
    OSMANLISPOR: Karcemarkas, Koray, Numan, Prochazka, M.Bayır, Musa, Mehmet Güven, Umar, N'Diaye, Regattin, Diabate
    FENERBAHÇE: Volkan Demirel, İsmail Köybaşı, Şener, Kjaer, Skrtel, Mehmet Topal, Josef, Ozan, Sow, Volkan Şen, Emenike

    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 19:01
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