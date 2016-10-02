Osmanlıspor - Fenerbahçe | 19.00

Lige üst üste 1 beraberlik, 2 yenilgi alarak tarihinin en kötü başlangıcını yapan sarı-lacivertliler, son iki haftada Kasımpaşa'yı 5-1, Gaziantepspor'u 2-1 yenerek çıkışa geçmişti. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi Feyenoord'u da 1-0'lık skorla mağlup eden Kanarya, Osmanlıspor deplasmanından da kayıpsız dönerek yükselişini sürdürmek istiyor. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde İsviçre 2. Futbol Ligi takımlarından Zürih'e yenilen Osmanlıspor, bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini alırken, Süper Lig'de (2 galibiyet, 3 beraberlik) henüz yenilgi yüzü görmedi.

KANARYA 9-2 ÜSTÜN

Osmanlıspor ile Süper Lig'de 15. kez karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin istatistiklerde bariz üstünlüğü var. Sarı-lacivertliler, eski adı Ankaraspor olan rakibiyle oynadığı 14 maçın 2'si hükmen olmak üzere 9'unu kazanırken, 2 maçta başkent ekibi güldü. Ankara'da oynanan 7 lig maçında da Fenerbahçe galibiyet sayısında 3-2 üstün. Geçen sezon başkentteki maçı Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.







STAT: Osmanlı

SAAT: 19.00

OSMANLISPOR: Karcemarkas, Koray, Numan, Prochazka, M.Bayır, Musa, Mehmet Güven, Umar, N'Diaye, Regattin, Diabate

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, İsmail Köybaşı, Şener, Kjaer, Skrtel, Mehmet Topal, Josef, Ozan, Sow, Volkan Şen, Emenike