Osmanlıspor - Fenerbahçe | 19.00
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 6. haftasında Osmanlıspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
Lige üst üste 1 beraberlik, 2 yenilgi alarak tarihinin en kötü başlangıcını yapan sarı-lacivertliler, son iki haftada Kasımpaşa'yı 5-1, Gaziantepspor'u 2-1 yenerek çıkışa geçmişti. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi Feyenoord'u da 1-0'lık skorla mağlup eden Kanarya, Osmanlıspor deplasmanından da kayıpsız dönerek yükselişini sürdürmek istiyor. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde İsviçre 2. Futbol Ligi takımlarından Zürih'e yenilen Osmanlıspor, bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini alırken, Süper Lig'de (2 galibiyet, 3 beraberlik) henüz yenilgi yüzü görmedi.
KANARYA 9-2 ÜSTÜN
Osmanlıspor ile Süper Lig'de 15. kez karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin istatistiklerde bariz üstünlüğü var. Sarı-lacivertliler, eski adı Ankaraspor olan rakibiyle oynadığı 14 maçın 2'si hükmen olmak üzere 9'unu kazanırken, 2 maçta başkent ekibi güldü. Ankara'da oynanan 7 lig maçında da Fenerbahçe galibiyet sayısında 3-2 üstün. Geçen sezon başkentteki maçı Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.
STAT: Osmanlı
SAAT: 19.00
OSMANLISPOR: Karcemarkas, Koray, Numan, Prochazka, M.Bayır, Musa, Mehmet Güven, Umar, N'Diaye, Regattin, Diabate
FENERBAHÇE: Volkan Demirel, İsmail Köybaşı, Şener, Kjaer, Skrtel, Mehmet Topal, Josef, Ozan, Sow, Volkan Şen, Emenike
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 19:01
- Cim Bom'un 100'ü güldü
Toplam 11
Yorum
... sen hangi takimin taraftarisin? koray sezon hazirliklarinda büyük sakatlik yasadi ve en az 6 ay oynayamicak demislerdi. serdar azizde geride kalan milli arada cok erken saha sürüldügü icin yine sakatlandi. gercek bir taraftar olsan haberleri daha takip eder ve böyle bir galibiyetten sonra elestiri yerine biraz sevgi gösterirsin
- Kadroya dahil edildi!
Toplam 5
Yorum
Murat Bu demek oluyor ki Fatih Terim'in Caner'le ilgili bi sıkıntısı yok... Bu demek oluyor ki, bu kadar formda bile olsa sırf Beşiktaş forması giyiyor diye Caner Erkin gibi bir oyuncu Milli Takıma çağrılmıyormuş...
- Kadroya dahil edildi!
Toplam 5
Yorum
berke fatih hoca yapiyosa vardır bi bildiği kimse tepki göstermemeli bence
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