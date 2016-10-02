 Namağlup Osmanlı’nın konuğu F.Bahçe – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Namağlup Osmanlı’nın konuğu F.Bahçe

    Namağlup Osmanlı’nın konuğu F.Bahçe

    Son 3 resmi maçını kazanarak çıkışa geçen sarı-lacivertliler, başkentte ligin yenilgisiz ekibi Osmanlıspor’la kozlarını paylaşacak.

    , Toto Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak. Lige üst üste 1 beraberlik, 2 yenilgi alarak tarihinin en kötü başlangıcını yapan sarı-lacivertliler, son iki haftada Kasımpaşa'yı 5-1, Gaziantepspor'u 2-1 yenerek çıkışa geçmişti. Hafta içinde Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi 'u da 1-0'lık skorla mağlup eden Kanarya, Osmanlıspor deplasmanından da kayıpsız dönerek yükselişini sürdürmek istiyor. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde İsviçre 2. Futbol Ligi takımlarından Zürih'e yenilen Osmanlıspor, bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini alırken, Süper Lig'de (2 galibiyet, 3 beraberlik) henüz yenilgi yüzü görmedi.

    KANARYA 9-2 ÜSTÜN
    Osmanlıspor ile Süper Lig'de 15. kez karşılaşacak olan 'nin istatistiklerde bariz üstünlüğü var. Sarı-lacivertliler, eski adı Ankaraspor olan rakibiyle oynadığı 14 maçın 2'si hükmen olmak üzere 9'unu kazanırken, 2 maçta başkent ekibi güldü. Ankara'da oynanan 7 lig maçında da Fenerbahçe galibiyet sayısında 3-2 üstün. Geçen sezon başkentteki maçı Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:01
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