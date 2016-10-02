Namağlup Osmanlı’nın konuğu F.Bahçe
Son 3 resmi maçını kazanarak çıkışa geçen sarı-lacivertliler, başkentte ligin yenilgisiz ekibi Osmanlıspor’la kozlarını paylaşacak.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak. Lige üst üste 1 beraberlik, 2 yenilgi alarak tarihinin en kötü başlangıcını yapan sarı-lacivertliler, son iki haftada Kasımpaşa'yı 5-1, Gaziantepspor'u 2-1 yenerek çıkışa geçmişti. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi Feyenoord'u da 1-0'lık skorla mağlup eden Kanarya, Osmanlıspor deplasmanından da kayıpsız dönerek yükselişini sürdürmek istiyor. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde İsviçre 2. Futbol Ligi takımlarından Zürih'e yenilen Osmanlıspor, bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini alırken, Süper Lig'de (2 galibiyet, 3 beraberlik) henüz yenilgi yüzü görmedi.
KANARYA 9-2 ÜSTÜN
Osmanlıspor ile Süper Lig'de 15. kez karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin istatistiklerde bariz üstünlüğü var. Sarı-lacivertliler, eski adı Ankaraspor olan rakibiyle oynadığı 14 maçın 2'si hükmen olmak üzere 9'unu kazanırken, 2 maçta başkent ekibi güldü. Ankara'da oynanan 7 lig maçında da Fenerbahçe galibiyet sayısında 3-2 üstün. Geçen sezon başkentteki maçı Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.
KANARYA 9-2 ÜSTÜN
Osmanlıspor ile Süper Lig'de 15. kez karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin istatistiklerde bariz üstünlüğü var. Sarı-lacivertliler, eski adı Ankaraspor olan rakibiyle oynadığı 14 maçın 2'si hükmen olmak üzere 9'unu kazanırken, 2 maçta başkent ekibi güldü. Ankara'da oynanan 7 lig maçında da Fenerbahçe galibiyet sayısında 3-2 üstün. Geçen sezon başkentteki maçı Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:01
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
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