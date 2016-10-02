Lens ve Van der Wiel kadroya alınmadı
Feyenoord maçında sakatlanan Lens ile Van der Wiel, Osmanlı maçının kadrosuna alınmadı. Salih ve Fabiano da başkente götürülmezken, 19 kişilik kafilede şu isimler yer aldı: V. Demirel, Ertuğrul, Anıl, Kjaer, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Şener, İsmail, M. Topal, Ozan, Josef, Alper, Stoch, Volkan Şen, Aatif, Van Persie, Sow, Emenike.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:37
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
Lens ve Van der Wiel kadroya alınmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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