 Lens ve Van der Wiel kadroya alınmadı – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    ve Van der Wiel kadroya alınmadı

    Lens ve Van der Wiel kadroya alınmadı
    maçında sakatlanan ile Van der Wiel, Osmanlı maçının kadrosuna alınmadı. Salih ve Fabiano da başkente götürülmezken, 19 kişilik kafilede şu isimler yer aldı: V. Demirel, Ertuğrul, Anıl, Kjaer, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Şener, İsmail, M. Topal, Ozan, Josef, Alper, Stoch, Volkan Şen, Aatif, Van Persie, Sow, Emenike.
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:37
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