Keskin vefat etti
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Üyesi ve sarılacivertli eski milli futbolcu Erol Keskin, hayatını kaybetti. Sarılacivertli kulüp, Erol Keskin için resmi internet site sinden başsağlığı mesajı yayınladı. A Milli Takım'ın katıldığı 1954 Dünya Kupası finalleri kadrosunda da yer alan Erol Keskin'in cenazesi bugün Teşvikiye Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
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