 Keskin vefat etti – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Keskin vefat etti

    Keskin vefat etti
    Kulübü Yüksek Divan Kurulu Üyesi ve sarılacivertli eski milli futbolcu Erol Keskin, hayatını kaybetti. Sarılacivertli kulüp, Erol Keskin için resmi internet site sinden başsağlığı mesajı yayınladı. A Milli Takım'ın katıldığı 1954 Dünya Kupası finalleri kadrosunda da yer alan Erol Keskin'in cenazesi bugün Teşvikiye Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:47
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