 'İyi oyuncuydu' – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    'İyi oyuncuydu'

    'İyi oyuncuydu'

    Takımın başarısı için her şeyi yapacağını belirten Hollandalı yıldız, "1 sezon kiralık geldim. Sözleşme hakkında konuşmak için erken. 'İyi ve başarılı oyuncuydu' denilmesini isterim" dedi. Sarı-lacivertli forma ile çıktığı 4 maçta 4 asist yapan , Advocaat’ın futbola büyük bir tutku duyduğunu belirterek, “Enerjisini takıma yansıtmaya çalışıyor. Antrenmanlarda da bunu görebilirsiniz. Hep oyunculara yakın durmaya çalışıyor, ihtiyacımız olan formu kazanabilmemiz için her şeyi yapıyor” diye konuştu.

    'de oynadığı futbolla şimdiden taraftarın sevgisini kazanan Jeramain , sarı-lacivertli takımda olduğu sürece galibiyetlere uzanmak için tüm katkısını vereceğini belirtti. Kulüp dergisinin ekim ayı sayısına röportaj veren Hollandalı oyuncu, 'ye 1 sezon kiralık geldiğini hatırlatarak, "Sözleşmem hakkında konuşmak için daha erken. Fenerbahçe tarafından 'İyi ve başarılı bir oyuncuydu. Bize katkı yaptı' diye hatırlanmak isterim. Bu da tamamen benim sahada neler yapacağıma bağlı" ifadelerini kullandı.

    ADVOCAAT YÜZÜNE SÖYLER
    Teknik direktör Dick Advocaat'ı çok yakından tanıdığını da vurgulayan Lens, sözlerini şöyle tamamladı: "Daha önce 3 kulüpte (AZ, ve ) hocamızla çalıştım. Aramızda birbirimize güven duyduğumuz bir ilişki var. Uzun zamandır birlikte çalışıyoruz ama bundan dolayı ben ona, o bana farklı davranıyor gibi bir durum kesinlikle düşünülmesin. Kasımpaşa maçında da bu durum açık bir şekilde gözüktü. Advocaat, iyi ve dürüst bir insan. Bir şey söylemek istiyorsa, bunu direkt yüzünüze söyler. Onun için kim olduğunuz hiç fark etmez."
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:53
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